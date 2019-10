“No voy a hablar de Boca de acá a 12 días. Tenemos que estar metidos en estos partidos y mantenernos en el lote de arriba en la Superliga. Después de lo que fue el partido con Boca el martes y de la adrenalina de lo que fue; se percibe en la gente todavía, la gente estaba con la resaca del partido del martes y por suerte pudo disfrutarlo. Tenemos que seguir pensando en ser cada vez mejor equipo, no conformarnos con lo que venimos haciendo y ser más sólidos día a día, sólidos también desde lo mental, que es abstrarse de lo que pasa afuera”. Marcelo Gallardo hace fuerza para que su River no se corra del foco. En el campo de juego y también fuera de la cancha. Por eso, luego de la victoria del Millonario 2-0 ante Patronato por la novena fecha de la Superliga, destacó que sus dirigidos pudieron correrse del cruce por semifinales de la Copa Libertadores que tendrá su revancha en la Bombonera el próximo 22 de octubre.