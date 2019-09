Sin embargo, "no fueron todos los días de primavera". Como lo explicó Delfino, "han habido tormentas y peleas, pero siempre se supo cómo salir adelante". Las fisuras de a las que hizo referencia el alero surgido de Libertad de Sunchales fueron ejemplificadas por Rubén Magnano, líder del equipo que tocó el cielo con las manos. "Formamos un grupo que sabía perfectamente cuál era el camino a recorrer. Sabía qué elementos utilizar en momentos determinados. Uno de esos elementos era la capacidad de resolver conflictos, porque siempre existen conflictos", aseguró el cordobés; y continuó: "Los equipos sufren adversidades. Después está la capacidad del equipo en cómo afronta esos conflictos. En la preparación previa a Grecia nosotros jugamos un cuadrangular en Córdoba contra el Brasil B y la España B. Salimos cuartos. La prensa no nos miraba con buenos ojos, pero pudimos abstraernos de eso. Hay que saber cuándo y dónde empezar a funcionar como equipo. Para nosotros fue el partido contra Serbia el que marcó el inicio de todo esto. A diferencia de lo que pasó en Indianápolis, que desde el comienzo hasta la final del mundo no perdimos ni un solo juego".