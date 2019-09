Luego de cumplir su jornada de trabajo en una fábrica, a las 18:30 fue hacia la cancha de Lanús desde San Martín en una camioneta con cuatro amigos. "Llegamos casi sobre la hora. Estacionamos a unas cinco cuadras de la cancha, calculo, y un trapito nos pidió 300 pesos para cuidarnos el auto. Lo pagamos. Las colas para entrar eran larguísimas y el clima estaba pesado, pero no pasaba nada. Me acerqué a la fila por donde ingresaban las mujeres para tratar de evitar que la policía me pegara, porque vi que estaban repartiendo muchos palazos con los caballos. Y en un momento, de la nada, un policía que estaba a menos de dos metros míos, me tiró los balazos de goma", relata, y en su tono y en sus gestos no se perciben resabios de rencores. Lo cuenta como si contara que fue al cine a ver una película y se muestra agradecido por el interés en conocer su historia. Aunque se pregunta: "¿Sirve de algo que cuente todo esto? Yo no creo. Si después siempre termina pasando lo mismo".