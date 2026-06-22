Westcol respondió a seguidor que descalificó sus opiniones sobre el vandalismo en Cali por ser “rico”: “Posiblemente venga de mucho más abajo que usted”

El paisa no se quedó callado ante los comentarios que recibió durante una transmisión en vivo - crédito @westpov_/IG

El influencer y empresario Westcol se pronunció en redes sociales para rechazar el vandalismo en Cali tras conocerse los resultados electorales del 21 de junio de 2026 en el preconteo, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella. Además, durante una transmisión en vivo por Kick, respondió con dureza a un seguidor que lo acusó de hablar desde su privilegio.

“Usted dice eso desde su perspectiva de rico, mijo”, le escribió el usuario identificado como Leider -de acuerdo con la lectura que hizo en vivo el streamer-, cuestionando la autoridad moral del creador de contenido para opinar sobre las protestas que siguieron a la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda por 250.830 votos.

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La respuesta de Westcol: origen humilde y desplazamiento forzado

La réplica del influenciador fue inmediata y personal. “Yo vengo de la nada, pa’. Posiblemente, venga de mucho más abajo de lo que usted viene”, afirmó, y enumeró los municipios del Urabá antioqueño donde vivió: Necoclí, Carepa, Turbo, Arboletes y Mutatá.

El candidato habló sobre seguridad con el creador de contenido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Reveló además que fue víctima de desplazamiento forzado por parte de grupos guerrilleros y que recibió, como única ayuda estatal, 600.000 pesos cada tres meses como indemnización por ese hecho.

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“Trabajé en todos los putos gobiernos y he llegado hasta donde estoy sin ninguna ayuda de ningún gobierno”, sostuvo. Su cierre fue directo: “Yo me gané lo mío a pulmón y ningún gobierno me dio nada. Piénselo así usted también para ver si llega a algún lado, socio”.

El contexto que detonó el cruce

Los disturbios en el oriente de Cali, donde grupos de jóvenes destruyeron 15 cámaras de movilidad y atacaron instalaciones del sistema de transporte MIO, fueron el detonante de la primera publicación de Westcol en X: “Qué estupidez salir a volver mierda una ciudad, ¿qué se gana con eso? Dañando lo que supuestamente quieren proteger”.

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Westcol ha presumido los lujos que tiene gracias a su trabajo como 'streamer' - crédito @westcol/IG

La Policía Metropolitana desplegó operativos para contener la situación. El alcalde Alejandro Eder confirmó el restablecimiento del orden pasadas las 2:00 a. m. y activó, junto con la Gobernación, una bolsa de recompensas para identificar a los responsables, con reporte disponible a través de la línea 123.

La respuesta de Westcol generó de inmediato una oleada de comentarios a favor y en contra por su posición, mensajes como: “Así se les debe responder”; “Salir adelante solo, sin nada regalado, este man la tiene clara”; “Nadie nos regala nada, todo lo tenemos que trabajar, mi gente”; “El que le escribió eso debe estar esperando que el cupo a la universidad le llegue del cielo, un sueldo de gerente sin hacer nada”, entre otros.

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La razón por la que no hizo transmisión con Iván Cepeda

Un enfrentamiento público y varios desencuentros con el entorno político provocaron que Westcol anunciara la cancelación de su esperada transmisión con Iván Cepeda.

El creador de contenido explicó que las acusaciones lanzadas por el congresista Santiago Osorio, quien insinuó que Westcol habría recibido pagos por vuelos privados para realizar entrevistas, terminaron por frustrar una conversación que llevaba meses intentando concretar.

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Westcol relató que desde marzo buscaba entrevistar a Cepeda, pero las cancelaciones y cambios de agenda del equipo del candidato dificultaron la coordinación.

La decisión se tomó tras el cruce con el congresista Santiago Osorio, quien cuestionó el origen de unos vuelos privados y, según el streamer, se sumó a incumplimientos del entorno político - crédito @wreals_comunidad/Instagram

“Ha sido muy difícil concretarla”, afirmó, subrayando que, a diferencia de lo que sugirió Osorio, nunca ha recibido dinero de ningún político. El streamer enfatizó que financia sus actividades de manera independiente y que su interés residía en mostrar diferentes posturas políticas a su audiencia joven.

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La cancelación se produjo después de que Osorio cuestionó públicamente la integridad de Westcol, lo que llevó al creador a sentir que la posibilidad de un espacio imparcial con Cepeda ya no era viable, por lo que prefirió cancelarla definitivamente.