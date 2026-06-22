Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al responsable, ni el sitio dese el que se llevan a cabo los ataques armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un francotirador sin rostro y al menos 10 reportes de personas agredidas a balazos cuando circulaban en el Boulevard Atlixcáyotl de Puebla, son algunos de los datos con los que las autoridades cuentan hasta el momento luego de que los ataques comenzaron a registrarse en enero de 2026.

El primer reporte de agresiones ocurrió el 12 de enero, cuando un menor de edad resultó lesionado por impacto de arma de fuego en la mandíbula cuando bajaba de una camioneta en la zona, lo que siguió a otros reportes de lesiones por proyectiles en unidades.

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Aunque las denuncias referían que eran agredidos con al menos uno o dos proyectiles de arma de fuego en sus vehículos cuando circulaban durante la madrugada, por la tarde o en la noche, todas coincidían en que se cometían sobre la vialidad Atlixcáyotl, lo que comenzó a generar preocupación entre los habitantes.

Daños captados por una persona que dijo haber sido agredida cuando circulaba por la vialidad. Foto: Redes sociales

Desde inicios de año, iniciaron los reportes de conductores agredidos a través de redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a iniciar una carpeta de investigación por oficio con el objetivo de esclarecer los hechos de violencia ante la acumulación de denuncias con el paso de las semanas.

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Fue el pasado 11 de junio, a cinco meses del inicio de los reportes, que la fiscalía detalló que contaba con 4 carpetas de investigación relacionadas con los ataques: 3 por daños a la propiedad ajena (cometida en vehículos) y 1 por lesiones.

De balines a utilizar un arma 9mm: los datos que tienen las autoridades

Reporte de un ciudadano que dijo haber sido agredido en la vía Atlixcáyotl. Foto: Redes sociales

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detalló que pudieron identificar que en los primeros reportes de impactos en vehículos las agresiones se habían realizado con balines, pero fue en los más recientes (a principios de este mes) que comenzaron a utilizar un arma calibre 9 milímetros.

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“Un rifle que utiliza esta tecnología no es un calibre tan bajo, entonces tenemos que ser muy responsables en el uso y manejo de la información (…) Vamos a hacer un planeamiento y vamos a hacer acciones operativas para inhibir primero que nada, y también para poder ubicar al presunto elemento", dijo el funcionario ante medios de comunicación el pasado 2 de junio.

Además, Sánchez González dijo que contaban con la hipótesis de que las agresiones se podrían estar llevando a cabo desde algún edificio de la zona.

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Francisco Sánchez en conferencia de prensa. Crédito: Gobierno de Puebla

Cabe señalar que el Boulevard Atlixcáyotl es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Puebla debido a que se trata de una de las principales vías de acceso a San Andrés Cholula y San Bernardino Tlaxcalancingo. Su longitud es de 30 kilómetros y posee una densa circulación vehicular.

Las autoridades han informado que cuentan con indicios balísticos y evidencia videográfica que son analizados por especialistas para determinar el origen de los ataques armados y así, lograr la identificación del responsable.

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Suman 6 carpetas de investigación: Fiscalía realizó diligencias para determinar el origen de los disparos

Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del estado, informó este sábado que hasta el momento suman 6 carpetas de investigación por daño patrimonial y una por lesiones debido a los ataques armados en la vialidad.

Además, precisó que ese mismo día se realizaron diligencias de reconstrucción de hechos sobre la vía Atlixcáyotl, en la que también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de San Andrés Cholula y la Dirección de Movilidad.

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Foto: Facebook / Idamis Pastor Betancourt

Estas diligencias se llevaron a cabo durante 1 hora y 40 minutos a cargo de especialistas del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Puebla con el objetivo de determinar con precisión el punto de impacto y establecer la probable dirección de los disparos.

Por su parte, el fiscal Especializado en Delitos de Alta Incidencia, Freddy Erazo, explicó que no descartan imputar el delito de homicidio en grado de tentativa en caso de que alguna persona resulte lesionada a causa de los ataques, esto debido a que solo se le acusa al tirador de daño a la propiedad ajena y lesiones.

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Hasta el momento las autoridades se mantienen investigando el sitio desde el que se realizarían los disparos para lograr identificar al responsable, del que no se sabe nada. Y, por su parte, la población se mantiene temerosa y a la expectativa cada que vez que circula por la vía Atlixcáyotl.