Con el Monumental libre de violentos (sólo aparecieron en todo su esplendor en el partido despedida de Mora, no organizado por la institución), se pensaba en una paz duradera. Pero desde Moreno se estaba gestando el nuevo grupo. Alexis Núñez Giogosa, que estuvo en la barra hasta ser echado en 2012, fue tomando "piernas", como se dice en la jerga barra. También incluyó gente de Merlo. Muchos de éstos trabajan de seguridad en boliches de esa zona del Conurbano y otros hacen sus tareas de trapitos. Y también están ligados al poder de ambos municipios. A él se unió Alejandro Flores, el Zapatero, que lideró la vieja barra de River a finales de los 90, cuando era un puntero importante del Partido Justicialista de Capital Federal. Él se encargó de reclutar gente de la Ciudad y de la zona Sur del Conurbano. Algunos de la ex banda del Oeste también se sumaron lo mismo que los patovicas de Ariel Calvici, aunque su líder no diga presente ya que está cumpliendo prisión domiciliaria. Así congregaron a 250 nuevos barras. De a poco, de a grupos de a 50, empezaron a ir a la tribuna Centenario, sin llamar la atención, a palpar el ambiente. Y cuando se supo que River jugaría contra Godoy Cruz por la Copa Argentina en la cancha de Lanús, vieron la oportunidad. Y se organizaron para ganar la tribuna. La noticia cayó como una bomba en la barra oficial y los de Budge fueron a emboscarlos para que no pudieran ingresar. La Policía obtuvo el dato y paró lo que hubiese sido un reguero de sangre. Y también paró en la autopista Cámpora al grupo de Beccar que iba en auxilio de la de Budge para detener a la disidente, que finalmente copó la popular mostrando su bandera de "Nosotros somos la historia", que marca territorio. Se verá hasta donde llega el conflicto. Pero con el prontuario de quienes están al frente de cada bando, nada bueno se puede esperar.