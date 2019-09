Todo indica que esta campaña, tras jugar a préstamo en el Reading y ayudarlo a quedarse en la segunda división inglesa, podrá dar el salto definitivo que tanto ha esperado: "Tuve una gran temporada a préstamo en el Reading y tenía ofertas para salir del Arsenal. Yo quería jugar, iba a ser mi prioridad. Después de nueve años sin tanto ritmo quería irme. Pero me dieron la noticia de que iba a jugar más partidos y me decidí a quedarme para tratar de ser el número 1. Estoy muy preparado. Si yo no me creyera capaz de tomar ese puesto, no me hubiera quedado."