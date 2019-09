El éxito de aquel equipo, que paralizaba las madrugadas argentinas, fue mayúsculo. "No me voy a olvidar nunca –relata Barbas– que nos fueron a buscar a Brasil con un avión privado del ejército, desde ahí a Aeroparque y después en helicóptero hasta la cancha de Atlanta. Cuando subimos al micro veníamos por la calle Corrientes y estaba toda la avenida llena de gente al costado. Te hablo de eso y me voy acordando toda esa imagen. Es emocionante…".