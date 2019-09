"Recibí muchos mensajes de los hinchas de Banfield preocupados por mi recuperación. Hace 48 horas tuve una última revisión, que era para inspeccionar y arreglarme un poquito la voz. Estoy bien y no tengo enfermedad, que es lo principal. La voz la estamos arreglando. Solo me queda trabajar y que todos mis compañeros me den fuerza todos los días y que los jugadores den lo mejor. Vamos a seguir peleando la vida, que es lo más importante", fueron sus emotivas palabras al ser consultado sobre su estado.