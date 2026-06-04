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Camarón de la Isla ‘cantará’ en su 75 cumpleaños: Pablo Alborán, Rosario y otros grandes nombres participarán en un concierto homenaje al cantaor en el Movistar Arena

Madrid acogerá este 1 de diciembre un espectáculo que contará con la participación de grandes figuras del flamenco y la música española

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El cantaor gaditano Camarón de la Isla. EFE/ct/Archivo
El cantaor gaditano Camarón de la Isla. EFE/ct/Archivo

Camarón de la Isla volverá a subirse a un escenario, aunque sea de forma simbólica. Este próximo 1 de diciembre el Movistar Arena acoge ’75 aniversario: Camarón’, un concierto homenaje tres décadas después de su muerte y el mismo día que el cantaor, cuyo nombre completo era José Monje Cruz, hubiera cumplido 75 años.

Artistas como Pablo Alborán, Pablo López, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Israel Fernández, José Mercé, Tomatito, Vanesa Martín, Rosario, Chambao y Carmen Linares ya han confirmado su participación en este homenaje que tendrá una propuesta escénica dividida en tres actos: el legado, la raíz y la leyenda. Como recoge Europa Press y como ha adelantado Maricruz Laguna, directora de GTS, habrá grabaciones originales y audiovisuales que harán que Camarón “esté” allí en “diálogo” con los “custodios” de su legado.

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Junto a ellos estarán también Antonio Orozco, Antonio Carmona, Vicente Amigo, Sara Baras, Miguel Poveda, Pitingo, María Terremoto, Ángeles Toledano, Los Delinqüentes o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, entre otros nombres que se seguirán anunciando en los próximos meses. Cada uno de ellos formará parte de uno de los tres actos propuestos.

Listado de todos los artistas participantes en el concierto homenaje de Camarón. (GTS)
Listado de todos los artistas participantes en el concierto homenaje de Camarón. (GTS)

La propuesta forma parte del Año Camarón 2026, un amplio programa cultural impulsado por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), ciudad natal del artista, GTS, Universal Music Spain y Westin Mayer Entertainment para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento de José Monje Cruz.

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Presentado oficialmente en diciembre de 2025, el proyecto pretende situar a la localidad natal del cantaor como capital mundial del flamenco moderno durante un año repleto de actividades culturales, exposiciones, conciertos y acciones divulgativas.

2026, el año de Camarón

El programa incluye la creación de Camarón Experience, una exposición inmersiva permanente con un recorrido audiovisual de 360 grados sobre su vida y obra; la Ruta Camarón, un itinerario por los lugares más significativos de su trayectoria vital; la recuperación de los Premios Camarón, que reconocerán el cante, el baile, la guitarra y la nueva creación e innovación flamenca cuya final se celebrará el 2 de julio de en el Teatro de las Cortes de San Fernando. El mes que viene también se celebrará en su ciudad natal un concierto homenaje, que servirá como gran celebración popular del aniversario.

Además, según se detalló en el anuncio de este gran evento, Universal Music prepara reediciones especiales, merchandising oficial, material audiovisual remasterizado y la recuperación de grabaciones inéditas para seguir difundiendo el legado del cantaor.

El actor de 'Stranger Things', Noah Schnapp, la influencer Lola Lolita y los futbolistas Marcelo y Achraf Hakimi fueron algunos de los invitados especiales que disfrutaron y bailaron en el tercer concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, la cita que tendrá lugar en Madrid en diciembre será el acto de clausura de esta programación y uno de sus eventos más ambiciosos. Según han explicado los organizadores durante la presentación celebrada este jueves en la capital, la voz de Camarón estará presente a través de recursos audiovisuales que permitirán sentir su presencia sobre el escenario e incluso verlo “cantando” en determinados momentos del espectáculo.

Las entradas para el homenaje del Movistar Arena podrán adquirirse a partir de las 13 de este viernes en una venta privada para fans registrados y en su página web a partir de las 15.00 (https://camarondelaisla.es/) y a

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