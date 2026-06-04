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Balacera en funeraria termina con un fallecido, un detenido y armas aseguradas en Culiacán

Militares persiguieron a los presuntos responsables tras el ataque; en el operativo fueron decomisadas cuatro armas largas y equipo táctico

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Las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un ataque armado registrado en una funeraria de Culiacán derivó en una persecución y un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano que dejó como saldo un presunto agresor muerto, un detenido y el aseguramiento de armamento de alto poder, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 3 de junio en el estacionamiento subterráneo de la funeraria Moreh, ubicada en el cruce de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata.

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Según la información disponible, un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta blanco y abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en el sitio. La agresión provocó daños por impactos de bala en dos automóviles estacionados, un vehículo BMW y un Kia Río. No se reportaron personas lesionadas durante este primer incidente.

Tras el ataque, elementos militares detectaron a los presuntos responsables cuando intentaban abandonar el estacionamiento, lo que dio inicio a una persecución por distintos sectores de la ciudad.

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Durante la huida, los ocupantes de los vehículos arrojaron ponchallantas sobre el bulevar Rolando Arjona, situación que afectó a varios automóviles particulares que transitaban por la zona.

La movilización concluyó en un camino de terracería ubicado junto a un canal pluvial en el fraccionamiento Espacio Barcelona, al oriente del bulevar Elbert. En ese punto se registró un nuevo intercambio de disparos entre los presuntos agresores y las fuerzas de seguridad.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes murió dentro de un Kia Forte blanco que presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Otro hombre fue detenido en el lugar, mientras que dos personas más lograron escapar y no fueron localizadas durante el operativo de búsqueda desplegado posteriormente.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, material que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias de identificación y necropsia de ley. Tanto el detenido como el armamento y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias de los hechos.

Hechos similares y disputas recientes vinculadas al narcomenudeo

En Culiacán se han registrado de forma recurrente hechos violentos relacionados con disputas entre grupos delictivos y operativos de seguridad, principalmente vinculados al narcomenudeo, el robo de vehículos y la portación de armas de fuego. En distintos puntos de la capital sinaloense, autoridades estatales y federales han reportado cateos, detenciones y enfrentamientos que derivan en el aseguramiento de armas largas, cartuchos, vehículos y drogas sintéticas.

En colonias como La Presita, Costa Rica, Villas del Río y sectores periféricos de la ciudad, se han documentado intervenciones en las que se han localizado inmuebles utilizados presuntamente como puntos de almacenamiento o distribución de narcóticos. En estos operativos, las autoridades han asegurado desde dosis de marihuana y cristal hasta laboratorios o áreas improvisadas para la elaboración de drogas sintéticas.

La presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército en diversos aseguramientos también ha sido una constante en la región, en algunos casos vinculada a persecuciones o enfrentamientos posteriores a denuncias ciudadanas o labores de inteligencia. Estos hechos han derivado en detenciones y en el aseguramiento de vehículos con reporte de robo o con alteraciones en sus números de identificación.

De acuerdo con la información oficial, la actividad delictiva en Culiacán se mantiene bajo atención permanente de las autoridades de seguridad, que han desplegado operativos coordinados en distintas zonas urbanas y rurales del municipio para la detección de células dedicadas al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

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