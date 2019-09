"No fue fue complicada la negociación", continuó Pellegrino. "Uno imagina ante semejante figura otra cosa, pero lo que menos costó fue hablar de lo económico". Frente a los rumores de que la contratación de Diego se caía, el dirigente del "Lobo" lo negó: "La respuesta fue inmediata. Nos dijo que no tenía problemas de salud, al contrario, él nos llamó a nosotros para contarnos la idea. Nunca hubo un no".