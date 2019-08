Claro que Maradona, de cerrarse el acuerdo -supeditado a su salud- oficiará como orientador de uno de los dos equipos de amigos del futbolista surgido de Gremio de Porto Alegre. Por indicación médica de su cirujano, Diego Eyharchet, ya no puede disputar un partido, aunque sea recreativamente. "Hoy Diego está cerca de los 60 años y es normal que no lo haga. Va a poder jugar a la pelota con su hijo, con su nieto, pero ya no podrá patear en un picado con profesionales", le explicó a Infobae el traumatólogo. Sin embargo, si se concreta el viaje a Barcelona, a pedido de Ronaldinho, será el encargado del puntapié inicial.