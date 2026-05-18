Descubren una revolucionaria terapia para el linfoma no Hodgkin que mata las células tumorales de este cáncer de sangre

Un investigador trabajando en un laboratorio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte acaba de descubrir una nueva terapia contra el linfoma no Hodgkin relacionado con el virus de Epstein–Barr (EBV). El hallazgo señala la enzima NEK2 como un punto débil clave en esta variante agresiva de cáncer de la sangre, lo que abre la puerta a futuras estrategias clínicas mucho más precisas.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, revela que el linfoma no Hodgkin relacionado con el EBV representa un riesgo vitalicio de uno entre 46 para varones y uno entre 55 para mujeres. Los investigadores han identificado la enzima NEK2 como un biomarcador de mal pronóstico en estos pacientes, pues al inhibir selectivamente NEK2 en modelos celulares, han conseguido provocar la muerte de ciertas células tumorales y aumentar la vulnerabilidad de las restantes a diversas terapias oncológicas, sin afectar a las células sanas.

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“Muchos linfomas positivos para EBV pueden desarrollar resistencia al tratamiento de forma rápida, lo que conduce a malos resultados clínicos”, ha explicado Maria White, investigadora posdoctoral y autora principal del artículo, en declaraciones recogidas por Medical Xpress. White y su equipo han centrado su investigación en comprender las consecuencias de desactivar selectivamente la enzima NEK2 en células afectadas por este linfoma.

En España, la incidencia estimada del linfoma no Hodgkin es de42,6 casos por cada 100.000 varones al año y 30,2 casos por cada 100.000 mujeres al año, lo que representa unos 18.342 casos nuevos anuales. Desde 2007, se observa un incremento anual medio del 0,7 % en su incidencia, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

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Una enzima asociada a formas agresivas de cáncer

La enzima NEK2 está implicada en la división celular de las células cancerosas y se ha asociado a formas agresivas de cáncer, constituyendo así un indicador de progresión desfavorable en los linfomas no Hodgkin positivos para EBV. Al bloquear la acción de esta enzima en modelos desarrollados en laboratorio, los científicos han observado dos efectos relevantes: la apoptosis o muerte de parte de las células tumorales, y una mayor sensibilidad de los linfomas frente a otras alternativas terapéuticas, todo ello sin dañar a células no cancerosas.

El siguiente paso consistió en verificar estos resultados a través de modelos preclínicos de cáncer. Los investigadores han comprobado que la administración de un inhibidor de NEK2 logra una mejora significativa en la supervivencia y disminuye de forma notable la carga tumoral presente en el organismo. De hecho, se han dado incluso casos en los que desaparecen completamente los indicios visibles de linfoma. Las futuras fases de investigación contemplan la validación de estos inhibidores en ensayos clínicos dirigidos a pacientes con linfoma no Hodgkin asociado al EBV.

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En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Un nuevo camino para el linfoma no Hodgkin

La identificación de NEK2 como posible objetivo permite perfilar un camino alternativo para aquellos pacientes cuyo linfoma muestra rápida adquisición de resistencia a los tratamientos estándar. Como han puntualizado los investigadores en el estudio citado por Medical Xpress, la inhibición del enzima no solo elimina directamente parte del tejido tumoral, sino que también potencia la eficacia de otros medicamentos oncológicos empleados de manera habitual.

Los investigadores coinciden en que abordar el tratamiento del linfoma no Hodgkin positivo para EBV mediante la inhibición de NEK2 podría redefinir las opciones terapéuticas disponibles, un hallazgo que según Medical Xpress, marca un antes y un después en la investigación sobre este tipo de cáncer.

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