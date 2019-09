-"River jugó en Paraguay en el fuego, y empató, porque pone los testículos en todos los lados. Juega mejor afuera que adentro, pero ayer no tuvimos suerte, nos faltó el gol nada más. Boca me desilusionó totalmente, atacó una sola vez. Es una vergüenza. No no se puede creer, no es Boca, no entiendo lo que hizo el técnico. Un DT de Boca tiene que poner jugadores que vayan al frente, no que se coloquen todos atrás en el medio. Lo de Boca la verdad fue una vergüenza".