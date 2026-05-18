BTS aparece en láminas del Mundial 2026 con la camiseta de Colombia creadas por fans en formato Panini

Integrantes de BTS si fueran latinos y estuvieran inaugurando el Mundial 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre por las láminas del Mundial 2026 también llegó al universo del K-pop y especialmente a BTS, luego de que en redes sociales comenzaran a viralizarse imágenes fan-made de los integrantes de la banda surcoreana convertidos en “figus” estilo Panini usando la camiseta de la Selección Colombia.

La tendencia fue compartida por la cuenta de fans Aymys Colombia (@armybogotacol), que publicó siete diseños inspirados en el tradicional álbum mundialista y rápidamente generó miles de reacciones entre ARMY y aficionados al fútbol.

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La cuenta escribió en sus redes sociales: “La fiebre de las laminitas del álbum del mundial llegó a BTS. Estas laminitas son tan exclusivas como esas de fondo porque traen a nuestros queridos chicos, y qué mejor que con indumentaria de Colombia para manifestar verlos lucir la camiseta en octubre”.

Junto al mensaje, la publicación incluyó una imagen individual de cada integrante de BTS con un diseño inspirado en las tradicionales estampas Panini del Mundial.

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La tendencia fue compartida por la cuenta de fans Aymys Colombia - crédito @armybogotacol/Instagram

Así son las láminas de BTS con la camiseta de Colombia

Las imágenes desarrolladas por el fandom exhiben a cada uno de los integrantes de BTS —Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook— con la camiseta oficial de la Selección Colombia, en un diseño idéntico al de las láminas Panini del Mundial.

El formato incluye el fondo azul celeste, el número 26 alusivo a la edición del torneo, el logo de FIFA 2026, la bandera colombiana, el logo de Panini y el nombre de cada artista resaltado en tipografía blanca sobre fondo burdeos y, por último, el nombre de la banda BTS.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales como X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios afirmaron que “coleccionarían” estas láminas si llegaran a existir oficialmente.

Fans de BTS crean álbum de laminitas estilo Mundial con los integrantes usando la camiseta de Colombia - crédito @armybogotacol/Instagram

Las láminas no son oficiales: fueron creadas por fans

Aunque muchos seguidores pensaron inicialmente que se trataba de una colaboración oficial relacionada con el Mundial 2026, lo cierto es que estas láminas son completamente fan-made, es decir, elaboradas por comunidades de fans o pequeños emprendimientos dedicados al K-pop.

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La tendencia nació tras el lanzamiento del álbum oficial Panini del Mundial 2026 y el regreso de las tradicionales cambiatones de láminas alrededor del mundo. A partir de ese fenómeno, diseñadores independientes comenzaron a crear versiones personalizadas con idols coreanos usando uniformes de distintas selecciones latinoamericanas.

Además de Colombia, en redes sociales también han circulado diseños de BTS con camisetas de Argentina, Ecuador y Brasil, manteniendo el mismo estilo visual de los cromos mundialistas.

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El Mundial 2026 y el show de medio tiempo impulsaron la tendencia

La euforia alrededor de estas láminas también está relacionada con la expectativa generada por la participación de BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA y Global Citizen confirmaron que la agrupación surcoreana será una de las protagonistas del histórico show que se realizará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos.

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El espectáculo contará además con la participación de Shakira, Madonna y estará dirigido por Chris Martin.

Será la primera vez en la historia que una final de la Copa Mundial tenga un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, combinando fútbol, música y causas sociales en un mismo escenario.

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Según explicó la FIFA, el evento apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación, iniciativa que busca recaudar recursos destinados al acceso educativo infantil en distintos países del mundo.

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

Jungkook ya había marcado historia en Qatar 2022

La conexión entre BTS y el fútbol no es nueva. En el Mundial de Qatar 2022, Jungkook se convirtió en uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural al interpretar “Dreamers”, canción oficial del torneo.

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Su presentación fue histórica, ya que lo convirtió en el primer artista asiático en participar como acto principal de apertura de una Copa Mundial de la FIFA.

Además, el videoclip oficial de “Dreamers” publicado por FIFA superó cientos de millones de reproducciones y se convirtió en uno de los videos más vistos del canal oficial del organismo deportivo.

Ahora, con BTS confirmado para el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026, muchos fans consideran que estas láminas representan una mezcla perfecta entre el universo del fútbol y el impacto global del K-pop.

Jungkook se convirtió en uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural de la FIFA al interpretar “Dreamers” - crédito Instagram/@jungkook.97

La fiebre del álbum Panini también crece en Colombia

El fenómeno ocurre en medio del auge que vive actualmente el álbum oficial del Mundial 2026 en Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla ya se realizan cambiatones de láminas entre aficionados y coleccionistas.

De acuerdo con El Tiempo, En Bogotá, uno de los principales puntos de encuentro ha sido el Panini Point ubicado en el centro comercial Gran Estación, donde cientos de personas se reúnen para intercambiar estampas repetidas y buscar fichas difíciles de conseguir.

Además, centros comerciales, universidades y comunidades digitales también comenzaron a organizar encuentros alrededor del álbum mundialista.

La tradición de coleccionar e intercambiar láminas continúa siendo uno de los rituales más populares de cada Copa del Mundo, algo que ahora también terminó involucrando a comunidades del K-pop y especialmente a ARMY.