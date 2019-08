"Yo iba manejando con la música de Luis Miguel, pero a las tres horas me entró sueño y me fui a dormir con él para que otro amigo agarre el volante. Lo único que recuerdo es un helicóptero, que me estaba llevando al hospital en una camilla. Nos chocaron de atrás dos chicos de 18 y 19 años. Los pibes venían rápido y nos chocaron de atrás", continuó el entrenador.