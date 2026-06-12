Alerta naranja por tormentas de nieve en la Patagonia: cuáles serán las zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja el pronóstico por nieve en sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro para el jueves 11 de junio (Gentileza: Mejor Informado)

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja el pronóstico por nieve en sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro para este jueves 11 de junio, con nevadas persistentes y ráfagas de hasta 90 km/h, según ADN Sur, en la antesala de un nuevo ingreso de frío polar sobre el norte de la Patagonia.

Para el viernes 12, la advertencia seguirá vigente, abarcará más territorio y sumará más zonas bajo nivel naranja, según Río Negro. De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla por viento prevé circulación del oeste con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

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El mismo organismo indicó que la alerta amarilla por nieve implica nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de 10 a 20 centímetros, y de cinco a 10 centímetros en áreas de meseta. Cuando el nivel sube a naranja, el SMN prevé nevadas fuertes con acumulados de 40 a 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

En las zonas más altas, el SMN advirtió además sobre reducción de visibilidad por viento blanco, según Río Negro. En sectores más bajos, la precipitación puede presentarse mezclada con lluvia, añadió el organismo.

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Villa La Angostura y Bariloche concentran las condiciones más adversas este jueves

En Villa La Angostura, la mañana comenzará con lluvias y nevadas, 2 °C y ráfagas de 60 a 69 km/h del noroeste, según ADN Sur. Por la tarde la temperatura bajará a 0 °C, la probabilidad de nevadas será de 40 a 70% y las ráfagas subirán a 70 a 78 km/h.

El SMN prevé nevadas persistentes, ráfagas de hasta 90 km/h y un nuevo ingreso de frío polar sobre el norte de la Patagonia

Durante la noche, en esa ciudad neuquina, se espera el tramo más intenso de la jornada, con ráfagas de 79 a 87 km/h del oeste y continuidad de las nevadas, según ADN Sur. Ese es uno de los puntos donde el temporal combinará viento fuerte, descenso térmico y precipitación sostenida.

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En San Carlos de Bariloche, el pronóstico para este jueves es similar: máxima de 4 °C, mínima de 0 °C, lluvias y nevadas por la mañana, ráfagas de 70 a 78 km/h por la tarde y ráfagas de 79 a 87 km/h hacia la noche. El momento con mayor probabilidad de precipitación llegará al final del día, con valores de 70 a 100%.

La alerta por nieve en Río Negro alcanza a Bariloche y a las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, de acuerdo con el SMN. Durante la madrugada del viernes esas áreas quedarán bajo alerta naranja por nieve y que por la mañana el nivel bajará a amarillo.

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En el resto del norte patagónico habrá viento fuerte, pero sin el mismo nivel de nevadas

En la ciudad de Neuquén, la mañana tendrá cielo algo nublado, 5 °C y viento del oeste de 23 a 31 km/h. Por la tarde se espera la máxima de 14 °C y ráfagas de 42 a 50 km/h, que continuarán durante la noche con 10 °C y cielo mayormente nublado.

En General Roca, el comportamiento será parecido, con mínima de 5 °C, máxima de 14 °C y ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y por la noche, sin lluvias previstas en ningún tramo del día. En Viedma, el pronóstico indica cielo despejado a algo nublado, máxima de 14 °C y ráfagas de 42 a 50 km/h en la segunda mitad de la jornada.

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Fuera de la cordillera, el mayor registro de viento previsto para este jueves corresponde a San Antonio Oeste. Allí las ráfagas pasarán de 51 a 59 km/h por la mañana a 60 a 69 km/h por la tarde, con máxima de 15 °C, y cerrarán la noche entre 70 y 78 km/h.

Según Zapala Ya, el SMN había advertido para este jueves 11 de junio que en Neuquén y Río Negro podían registrarse vientos del oeste de 40 a 60 km/h con ráfagas superiores a 90 km/h. Ese medio también señaló que el departamento Los Lagos quedaba bajo alerta amarilla por nieve desde la tarde hasta la noche y con previsión de vientos en la misma franja horaria.

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Para el viernes en Neuquén habrá sectores bajo alerta amarilla por nieve durante toda la jornada y otros con escalada a naranja en la madrugada o en la mañana, según la zona. También regirán alertas amarillas por viento entre la madrugada y la tarde, y en otros sectores desde la mañana hasta la tarde inclusive.