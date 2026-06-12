Allanaron un búnker narco en Moreno y un delincuente hirió a un policía con un revólver: hay tres detenidos

Durante el procedimiento secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo tuvo lugar en el partido bonaerense de Moreno, donde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación Moreno-General Rodríguez allanó una vivienda investigada como búnker de drogas. Durante el procedimiento, tres sospechosos fueron detenidos y un policía resultó herido. A su vez, secuestraron drogas, armas de fuego y dinero en efectivo.

La investigación se desarrolló durante los primeros meses de 2026 en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez. La Ayudantía Especializada en Estupefacientes, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier y con intervención del Juzgado de Garantías N°1, dirigido por la jueza Alicia Adriana Julián, ordenó tareas de inteligencia para identificar el punto de comercialización y a los responsables.

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En ese contexto, a articulación entre los investigadores y la Secretaría de Seguridad de General Rodríguez, encabezada por Nicolás Rappazzo, resultó clave para reunir información y avanzar con las medidas judiciales.

Según pudo saber Infobae, de fuentes policiales, los principales responsables, apodados “Omar” o “Pachichi” y “Claudia”, alternaban días y horarios para desarrollar la actividad ilícita y dificultar su detección. De acuerdo con la investigación, ambos modificaban constantemente sus rutinas para evitar los controles policiales.

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Una vez reunida la prueba suficiente, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento.

Así las cosas, el 9 de junio, cerca de las 18.40, los efectivos se presentaron en el domicilio señalado. Al irrumpir en la vivienda, sorprendieron a tres hombres mientras manipulaban envoltorios de nylon compatibles con tareas de fraccionamiento de droga. Cuando los agentes se identificaron y exhibieron la orden judicial, uno de los sospechosos intentó huir y agredió físicamente al personal, siendo reducido tras oponer resistencia.

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El procedimiento fue llevado a cabo en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez

En ese mismo momento, otro sospechoso extrajo un revólver de entre sus prendas e ignoró las órdenes de los efectivos. Por lo tanto, un oficial efectuó un disparo con su arma reglamentaria, el cual no impactó en ninguna persona.

La situación escaló segundos después, cuando el sospechoso golpeó al efectivo con el arma y le provocó una lesión en la zona ocular. Inmediatamente, se inició un forcejeo que culminó con la detención del individuo. En paralelo, el tercer sospechoso intentó resistirse exhibiendo un arma de fuego, pero fue rápidamente neutralizado y reducido.

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Al inspeccionar el inmueble, los agentes hallaron y secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Los agentes secuestraron tres armas de fuego, 30 municiones calibre .32 y 8 calibre .22

En total, incautaron 111,01 gramos de cocaína distribuidos en 242 envoltorios, 39,63 gramos de marihuana en seis envoltorios, tres armas de fuego —dos revólveres calibre .32 largo y otro con numeración ilegible—, 30 municiones calibre .32, ocho calibre .22, 196.400 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

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Por otro lado, Federico Battellini Oyola, de 30 años; Rodolfo Leandro Ahumada, de 23; y Alexis Daniel Ayala, de 26 —todos señalados por los investigadores como vendedores de droga— fueron detenidos en el procedimiento.

De acuerdo con registros policiales, Ahumada tenía una causa por encubrimiento agravado iniciada en 2024 y había recuperado la libertad en agosto de 2025. Ayala, por su parte, registraba un antecedente por el mismo delito, también de 2024.

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Dos de los tres detenidos tenían antecedentes

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil.