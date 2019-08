"…Pero en lo de Ramón me quiero detener y repetir: lo juro por mis hijas, que es lo que más quiero en la vida, que yo nunca me opuse a que Ramón se sumara al seleccionado. El que nunca se planteó de llevarlo fue Bilardo… Él habrá pensado que yo estaba peleado con Ramón porque Ramón era amigo de Passarella y Passarella sí estaba enfrentado conmigo. Lo que Ramón Díaz hizo fue tirarse del lado de Passarella cuando Passarella se fue al Inter. ¡Y eso es lógico! Si Passarella se va al Inter o viceversa, me parece bárbaro que el Pelado haga las relaciones con quien más le convenga. Qué va hacer conmigo si yo en el 89' estaba en el Napoli. Me acuerdo que cuando el Inter salió campeón con el Pelado como figura, me crucé con él en la cancha y le grité, para se dejara de joder con la "gilada" del seleccionado: "¡Ojalá que Bilardo te llame, así te dejas de inventar boludeces!". Lo cierto es que un año después cuando Bilardo definió el equipo para Italia 90' el Pelado no hacía un gol ni en un arco de 20 metros".