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La impresionante reacción al gol de Quiñones que se registró en el Zócalo durante el Fan Fest del Mundial 2026

Los aficionados celebraron con euforia en la Plaza de la Constitución

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs. Sudáfrica - Aficionados se reúnen en la Ciudad de México - Zócalo, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Aficionados mexicanos en el Zócalo celebran después de que Julián Quiñones anotara el primer gol de México. REUTERS/Marian Carrasquero
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs. Sudáfrica - Aficionados se reúnen en la Ciudad de México - Zócalo, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Aficionados mexicanos en el Zócalo celebran después de que Julián Quiñones anotara el primer gol de México. REUTERS/Marian Carrasquero

El delantero Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 al anotar al minuto 9 del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se jugó este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La anotación es el gol número 2 mil 721 en la historia de los Mundiales, de acuerdo con cifras oficiales de la FIFA, en un registro de 965 encuentros; además, la entrada del balón a la portería es la tercera más rápida para México en una Copa del Mundo.

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El exjugador del América y el Atlas, nacido en Colombia y con nacionalidad mexicana, aprovechó una recuperación rápida cerca del área tras un error en la salida de balón de Sudáfrica y conectó un derechazo para poner el 1-0.

Quiñones celebró el gol al replicar el gesto de Siphiwe Tshabalala, autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010, torneo que también arrancó con un partido entre México y el equipo local.

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El gol de quiñones hizo vibrar a los aficionados no sólo en el Estadio Ciudad de México, sino también en el Fan Fest que se celebró en el Zócalo Capitalino.

El gol de Quiñones contra Sudáfrica provocó euforia y gritos en la Plaza de la Constitución. Crédito: TikTok/@dannygoal

Goles, expulsiones y los detalles del México vs Sudáfrica que abrió el Mundial 2026

México debutó en el Mundial 2026 con victoria y venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El resultado llegó con un cierre marcado por las expulsiones: los Bafana Bafana terminaron con nueve jugadores tras las rojas a Sithole y Zwane, mientras que César Montes salió expulsado en los últimos minutos y dejó al Tri con 10.

El marcador se abrió temprano con el tanto de Quiñones al minuto 8 y se definió con el gol de Jiménez al 66, en un encuentro que México controló ante su afición.

El partido también dejó un registro para el futbol mexicano: Gilberto Mora se convirtió en el primer mexicano menor de 19 años en jugar un partido de Copa del Mundo.

Al final, Claudia Sheinbaum envió un mensaje a la Selección Mexicana y a la afición: “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”.

En el reconocimiento individual, Saúl “El Canelo” Álvarez premió a Quiñones como el mejor jugador del partido, y el delantero declaró: “Creo que debe ser constante el presionar siempre a los equipos y más siendo locales. Seguiremos trabajando”.

La controversia del Fan Fest: encuentro entre aficionados y la CNTE

(X/@GobCDMX)
(X/@GobCDMX)

Pese a la incertidumbre y la presencia del plantón de la CNTE en el Centro Histórico, el Fan Fest instalado en el Zócalo de la CDMX recibió a los aficionados para ver el partido inaugural del Mundial 2026.

La propia administración capitalina abrió el acceso al festival futbolero en la Plaza de la Constitución ante los cientos de aficionados formados para entrar.

La decisión de la CNTE de permanecer en la zona se dio después de que sus dirigentes informaron que no alcanzaron un acuerdo con el gobierno federal, pese a que algunas de sus demandas sí fueron atendidas. El anuncio salió al cierre de la Asamblea Nacional Representativa de la coordinadora.

Segob aseguró acceso y seguridad para el estadio y el Zócalo Desde la conferencia “La Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez afirmó que la movilización anunciada por la CNTE sería pacífica y que el inicio del Mundial 2026 se desarrollaría con normalidad.

La titular de Segob dijo: “Hoy la CNTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica. Y ya respecto al inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, queremos ser muy claros: el mundial va y se desarrollará con normalidad”.

Rodríguez sostuvo que existían condiciones para garantizar el acceso y la seguridad de los aficionados tanto en el Estadio Ciudad de México como en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino.

En su mensaje, precisó: “A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas”.

La funcionaria también señaló que las autoridades estaban listas para recibir a miles de aficionados extranjeros. “En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del Gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del futbol, pero también una celebración”.

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