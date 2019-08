Carlos Morete lo destaca como gran responsable de su resurrección futbolística: "Él hizo algo increíble por mí: en 1981 no me había ido bien en Boca y me dieron ganas de largar. Estaba de vacaciones en Mar del Plata y me insistía para que vaya a jugar a Talleres, donde estaba dirigiendo desde el año anterior, hasta me mandó a Rodolfo Talamonti, que era su ayudante, con el pasaje en avión. Al principio dudaba, no quería saber nada, pero le comenté a mi esposa que a Ángel no le podía decir que no. Llegué a Córdoba y me estaba esperando en el aeropuerto detrás de una columna (risas). Fuimos a la sede y arreglé enseguida. Me bancó los primeros cinco partidos donde no convertí, pero a partir del sexto no paré. Hice 20 en 20 encuentros, el mejor campeonato de mi vida en el plano estadístico".