Colombia

Joven que mató a su mamá porque no le dio la clave del wifi se entregó en Pereira y busca una rebaja de pena

La mujer de 18 años admitió su responsabilidad el homicidio agravado de su propia madre en Dosquebradas y se encuentra a la espera de que un juez avale el preacuerdo con la Fiscalía

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(Imagen ilustrativa Infobae)
La discusión ocurrió por la clave del servicio de internet en la vivienda familiar - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Una joven de 18 años, identificada como Yuri Manuela Gaspar, aceptó el cargo de homicidio agravado por el asesinato de su madre, Maryuri Gaspar, tras una discusión por la clave del wifi en una vivienda del municipio de Dosquebradas (Risaralda). Sin embargo, la comunidad está en alerta porque podría recibir una condena cercana a 16 años y 6 meses de prisión si un juez avala el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

La rebaja pactada con el ente judicial puede llegar al 50% de la pena aplicable y dejar la sanción en cerca de 200 meses de cárcel (un poco más de 16 años), de acuerdo con el expediente judicial. La decisión final quedó en manos de un juez de conocimiento y los familiares de la víctima están a la espera de su determinación.

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Cabe mencionar que la joven se presentó voluntariamente junto con su abogado ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Pereira, donde admitió su responsabilidad por los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2025 en el barrio Puerto Nuevo de Dosquebradas.

Según la Fiscalía General de la Nación, el crimen ocurrió hacia la 1:00 a. m., después de que la madre se negara a entregarle la contraseña del servicio de internet porque la hija no había cumplido con deberes asignados en el hogar.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La joven habría atacado a su madre con un objeto cortopunzante y también lanzó el router al piso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima fue atacada en total estado de indefensión

De acuerdo con el expediente del ente acusador, tras la discusión verbal, Yuri Manuela Gaspar entró al cuarto de su madre armada con un cuchillo y la atacó de manera sorpresiva mientras la mujer descansaba. Los investigadores también señalaron que la procesada rompió el router de la vivienda y, según testigos, gritó: “Si no es para mí, no es para nadie”.

El reporte forense indicó que Maryuri Gaspar, de 34 años, recibió cinco heridas con arma blanca: dos en el abdomen, una en la espalda y dos en el antebrazo. Tras el ataque, el otro hijo de la víctima se encargó de trasladarla de inmediato al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, donde los médicos confirmaron que murió por la gravedad de las heridas.

Durante la diligencia judicial, la procesada dijo no recordar con precisión en qué puntos lesionó a su madre, aunque ratificó su responsabilidad en la muerte.

Plano cerrado de un cuchillo de cocina con manchas de sangre roja oscura sobre una mesa rústica de madera, junto a una tela arrugada de color beige claro.
El brutal ataque causó la muerte de la mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez definirá si aprueba la rebaja de pena acordada con la defensa

Yuri Manuela Gaspar ya aceptó formalmente su responsabilidad en el delito de homicidio agravado y ahora espera que un juez valide el acuerdo que reduciría su condena a cerca de 16 años y medio de prisión en un centro de reclusión formal.

Entre tanto, los allegados de la víctima pidieron una sanción severa y aseguraron que no habría sido el primer episodio agresivo por parte de la joven en contra de sus familiares. Incluso, un informe del caso divulgado por el diario La Patria indicó que los familiares señalaron que un joven que fue novio de la agresora terminó la relación después de que ella, presuntamente, intentara atacarlo con un arma cortopunzante.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
La comunidad espera que el juez no acepte la rebaja de pena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con La Patria, allegados también aseguraron que la joven supuestamente consumía sustancias psicoactivas y que había permanecido en una institución especializada para jóvenes con comportamientos agresivos.

Por ahora, los familiares de la víctima están a la espera de que el juez revise el caso y así evitar que la agresora pueda salir de prisión, pues consideran que podría representar un peligro para los demás familiares y la sociedad en general por sus presuntos problemas de ira, aunque será el togado el que determine el futuro de la joven que mató a su madre.

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