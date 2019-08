El ex Vélez, quien fue titular contra el Tricolor y en el complemento reemplazado por Carlitos, no figuró en la foto junto al resto de sus compañeros. Fue ausencia con aviso: allegados a MZ19 confiaron que el atacante de 32 años tenía un compromiso familiar y que había advertido a Tevez que no iba a poder estar presente. Así se espantó cualquier tipo de especulación surgidas en las redes sociales.