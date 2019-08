9. EL PAPEL DE TEVEZ PARA LA SERIE "APACHE"

Cada capítulo comenzará con la reflexión de alguna vivencia del jugador de Boca en su infancia. Carlitos estuvo al tanto del guión en todo momento, pese a no querer ver la serie antes de su estreno. Tal como acostumbra, Tevez concurrió en muchas ocasiones a su barrio de origen, donde no dejó pasar la oportunidad de comer algo en el bar que frecuentaba de chico. Quien fuera su maestra en la vida real actuó como directora en una escena que se grabó en la escuela a la que concurrió el Apache. Y el 10 xeneize no pudo contener su risa frente al nerviosismo de su ex maestra.