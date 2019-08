Surgido en las inferiores de Unión de Santa Fe y de último paso por Olympiacos de Grecia, el atacante que reemplazará a Darío Benedetto (vendido al Olympique de Marsella) en la ofensiva, justamente no quiso olvidarse de lo que el Pipa le brindó a la institución en el último tiempo. A nivel mundial, reveló: "Me encanta Luis Suárez porque representa las características que tengo yo. Más allá de lo que pueda aportar uno a nivel ofensivo con el gol, me considero un delantero luchador que no va a dar ni una pelota por perdida".