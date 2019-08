Claro que las palabras del panelista de 57 años no fueron todas positivas ya que apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino por no mandar ningún representante. "Iba a decir que era una sorpresa pero ya no me sorprende: de AFA (no vino) ni una persona. No vino el presidente a saludar a la señora. Es extraño. Del fútbol argentino ya no me sorprende nada, pero es extraño porque es un tipo que le dio la vida a Estudiantes y a la Selección. Hoy se habla de la historia de la selección argentina y este marcó la historia, entonces tenían que estar presentes. Llegás, saludás y te vas", lanzó.