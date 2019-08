"No nos reconoce, muy poco. Por momentos, si logra conocer, hoy no logra manifestarse. No logra hablar. Lo ves físicamente y está bien, pero su cabeza la verdad que cada día está más complicada. Es muy triste para los que lo rodeamos y para él. En algún momento, en breves lapsos, logra conectar con la realidad y seguramente no le gusta verse así", explicó por entonces el ex futbolista y actual entrenador en diálogo con Un buen momento, programa que se emite por Radio La Red.