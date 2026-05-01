Colombia

El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

La acción, desarrollada en zona rural del municipio de Betulia, permitió la neutralización de un cabecilla con historial delictivo y de dos personas que formaban parte de su esquema de seguridad, además de la incautación de armas y motocicletas

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El operativo militar en vereda Saladitos de Betulia dejó tres presuntos miembros del Clan del Golfo muertos, incluido alias Indio Caizamo - crédito captura pantalla/Ejército Nacional
El operativo militar en vereda Saladitos de Betulia dejó tres presuntos miembros del Clan del Golfo muertos, incluido alias Indio Caizamo - crédito captura pantalla/Ejército Nacional

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos durante un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía en la vereda Saladitos, del municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia.

Entre los fallecidos se encuentra alias Indio Caizamo o Indio Camilo, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez.

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Según información confirmada por el Ejército Nacional, el operativo tuvo lugar tras una serie de enfrentamientos en el sector Altamira.

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