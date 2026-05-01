El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

El operativo militar en vereda Saladitos de Betulia dejó tres presuntos miembros del Clan del Golfo muertos, incluido alias Indio Caizamo - crédito captura pantalla/Ejército Nacional

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos durante un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía en la vereda Saladitos, del municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia.

Entre los fallecidos se encuentra alias Indio Caizamo o Indio Camilo, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez.

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Según información confirmada por el Ejército Nacional, el operativo tuvo lugar tras una serie de enfrentamientos en el sector Altamira.

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