El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos durante un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía en la vereda Saladitos, del municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia.
Entre los fallecidos se encuentra alias Indio Caizamo o Indio Camilo, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez.
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Según información confirmada por el Ejército Nacional, el operativo tuvo lugar tras una serie de enfrentamientos en el sector Altamira.
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