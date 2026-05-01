Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Represa de Itaipú se encuentra ubicada entre Paraguay y Brasil.

Paraguay se ha convertido en uno de los casos más destacados del mundo en materia energética al generar prácticamente toda su electricidad mediante fuentes renovables. El país sudamericano produce más del 99% de su energía eléctrica gracias a un sistema basado casi por completo en centrales hidroeléctricas, una situación que lo posiciona como líder regional en energía limpia y sostenibilidad.

La clave de este modelo energético se encuentra en su enorme capacidad hidroeléctrica. Paraguay sostiene su matriz eléctrica principalmente a través de tres grandes represas: Represa de Itaipú, Represa de Yacyretá y Central Hidroeléctrica Acaray. Entre las tres generan prácticamente toda la electricidad consumida en el país y además permiten exportar grandes cantidades de energía a naciones vecinas.

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Según los datos difundidos sobre el sistema energético paraguayo, Itaipú aporta cerca del 80% de la generación eléctrica total. Yacyretá contribuye aproximadamente con el 18%, mientras que Acaray representa alrededor del 2%. Gracias a esta combinación, Paraguay mantiene uno de los porcentajes más altos de generación renovable del planeta.

Paraguay cuenta con la represa de Acaray, la de Itaipú, y la de Yacyretá.

La situación resulta especialmente llamativa porque el país produce mucha más electricidad de la que necesita para abastecer a su población y su industria. Esto genera un importante excedente energético que es exportado principalmente a Brasil y Argentina, convirtiendo la energía en uno de los recursos económicos más estratégicos para Paraguay.

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El modelo paraguayo funciona gracias a una combinación de abundancia hídrica, baja demanda interna y una infraestructura energética desarrollada durante décadas. A diferencia de otras naciones que todavía dependen de combustibles fósiles para cubrir gran parte de sus necesidades eléctricas, Paraguay logró consolidar un sistema prácticamente libre de emisiones asociadas a la generación de electricidad.

Este liderazgo energético también tiene impacto en el debate global sobre sostenibilidad y cambio climático. Mientras numerosos países buscan reducir su dependencia del petróleo, el gas y el carbón, Paraguay aparece como un ejemplo de transición energética basada en recursos renovables de gran escala.

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El excedente energético de las represas de Paraguay son vendidas a Brasil y Argentina. EFE/Martín Crespo

Además del beneficio ambiental, el sistema ofrece estabilidad energética y menores riesgos frente a la volatilidad internacional de los combustibles fósiles. En escenarios de tensión geopolítica o crisis energéticas globales, disponer de una matriz renovable permite reducir la dependencia de mercados externos y garantizar el suministro eléctrico.

El caso paraguayo también fortalece la integración energética en Sudamérica. La exportación de electricidad hacia países vecinos convierte al país en un actor estratégico dentro de la región, especialmente por su capacidad para abastecer energía limpia de forma constante.

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A nivel mundial, Paraguay integra un grupo reducido de países que lograron alcanzar niveles extremadamente altos de generación renovable. Entre ellos también aparecen Noruega, Nepal y Etiopía, aunque cada uno con características diferentes según sus recursos naturales y estructura energética.

Paraguay ubicado entre los países que más energía renovable usan. (PTI)

Noruega, por ejemplo, genera entre el 90% y el 95% de su electricidad mediante energía hidroeléctrica complementada con parques eólicos. Nepal obtiene cerca del 98% de su electricidad a través de fuentes renovables, impulsado por su potencial hídrico. Etiopía también supera el 98% de capacidad renovable gracias al desarrollo conjunto de energía hidroeléctrica, solar y eólica.

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Sin embargo, el caso paraguayo destaca especialmente por el tamaño de su excedente energético y por el peso que la electricidad tiene dentro de su economía regional. Las represas compartidas con Brasil y Argentina se encuentran entre las más importantes de América Latina y representan proyectos clave para el suministro eléctrico continental.

La transición hacia sistemas energéticos más limpios se ha convertido en una prioridad para numerosos gobiernos ante el crecimiento de la demanda eléctrica global y el impacto ambiental de los combustibles fósiles. En este contexto, Paraguay demuestra que una matriz prácticamente renovable puede sostener tanto el consumo nacional como la exportación internacional de energía.

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