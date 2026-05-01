Así se van a celebrar los 30 años de Rock al Parque: libro, conciertos, serie audiovisual, conversatorios y vinilos

La ciudad de Bogotá desarrolla una agenda conmemorativa durante 2026, expandiendo el alcance del festival e integrando actividades presenciales y digitales, con participación institucional y comunitaria en todos los sectores urbanos - crédito Rock al Parque

Treinta años después de su nacimiento, Rock al Parque consolida su legado como fenómeno cultural y musical en Bogotá, celebrando con una programación especial que trasciende la música y lo posiciona como el festival gratuito al aire libre más relevante de América Latina.

Este 2026, la ciudad acoge una agenda conmemorativa que abarca toda Bogotá, convirtiendo el aniversario en un referente de política cultural y memoria compartida.

PUBLICIDAD

La celebración de los 30 años de Rock al Parque consiste en una agenda diversa que incluye conciertos, exposiciones, foros, publicaciones, producción audiovisual y actividades comunitarias en diferentes espacios de la ciudad. Este conjunto de eventos, que van desde el lanzamiento de un libro hasta encuentros de periodismo musical y programas de participación ciudadana, destaca el impacto y la relevancia que el festival tiene para la vida cultural y social de Bogotá.

La edición número treinta despliega actividades a lo largo del año, invitando a habitantes y visitantes a participar en conciertos, exposiciones, series de pódcast y foros enfocados en participación ciudadana y circulación artística.

PUBLICIDAD

Impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el festival sigue siendo motor de encuentro generacional y acceso libre a la cultura.

La programación, diseñada para habitantes y visitantes, integra diferentes expresiones artísticas y espacios comunitarios, consolidando el festival como motor de encuentro generacional en la ciudad - crédito Rock al Parque

La propuesta de este aniversario gira en torno al concepto “Bogotá, ciudad Rock”, con eventos en lugares emblemáticos, barrios y plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Los pilares de la conmemoración son la memoria viva del festival, el fortalecimiento de la escena local y la apropiación comunitaria, reforzando el rol de la ciudad como epicentro musical.

Libro y voces de la tras-escena de Rock al Parque

Uno de los ejes principales es la publicación Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena, escrita por la historiadora Tatiana Duplat. El lanzamiento se celebrará el 2 de mayo en la Carpa Cultural de Corferias, durante la FILBo 2026.

PUBLICIDAD

El conversatorio contará con personalidades como María Claudia Parias (directora de Idartes), la gestora cultural Bertha Quintero, el productor Édgar Cardona y el periodista musical Chucky García. Esta obra polifónica busca abrir el diálogo desde las experiencias de músicos, técnicos, equipos y público, construyendo una memoria colectiva en torno al festival.

Testimonios como el de Rodrigo Mancera, de la banda Morfonia, ejemplifican el paso de agrupaciones desde escenarios pequeños hasta tarimas de gran escala.

PUBLICIDAD

Además, el libro aborda transformaciones sociales, destacando la presencia creciente de mujeres tanto en el público como en el escenario y la ampliación de la participación ciudadana en la escena musical.

Rock al Parque en barrios y escenarios locales

La programación busca descentralizar la cultura con conciertos en diversas zonas de Bogotá. En La Media Torta, bandas emergentes tendrán una vitrina fuera del cartel central, mientras que el programa “Rock al Parque llega a tu barrio” llevará presentaciones a distintas localidades a través de los Escenarios Móviles de Idartes.

PUBLICIDAD

La estrategia contempla conciertos en barrios y escenarios locales, facilitando el acceso de nuevos públicos y promoviendo el surgimiento de propuestas musicales en el entorno urbano - crédito Rock Al Parque

Estas iniciativas promueven la circulación artística y la apropiación del festival por parte de nuevos públicos, reafirmando que la construcción de escena trasciende el evento central. Rock al Parque evoluciona así hacia una práctica cultural constante en la ciudad.

El festival central tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026. La programación reunirá a bandas icónicas, propuestas emergentes y diversidad de sonidos, integrando historia y presente en una sola experiencia urbana.

PUBLICIDAD

Exposiciones y memoria colectiva

La memoria de Rock al Parque se articula mediante exposiciones itinerantes en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que recorrerán la ciudad durante todo el año. El Archivo de Bogotá sumará muestras que reconocen al rock como agente de transformación social local.

Estas exposiciones, apoyadas por recursos audiovisuales, ofrecen un recorrido por 30 años de historia. De esta manera, el festival se proyecta más allá del espectáculo, abriendo posibilidades pedagógicas y participativas y ampliando sus formas de apropiación ciudadana.

PUBLICIDAD

Participación ciudadana y nuevas narrativas

La agenda de conmemoración incluye series de pódcast realizadas por Eduardo Arias, que exploran la evolución e impacto del festival en la cultura bogotana. Los episodios recogen voces de músicos, gestores, técnicos y funcionarios, resaltando el valor del trabajo conjunto.

En 2025, se crearon las “Rockápsulas”, cabinas digitales que permitieron a cerca de 600 asistentes grabar mensajes espontáneos sobre el festival. Este material constituye un archivo vivo que seguirá creciendo y visibilizando las experiencias del público, protagonista del evento.

Las series de pódcast, debates sectoriales y cabinas de testimonios digitales amplían la comunicación entre músicos, gestores y asistentes, destacando el rol de la audiencia en la consolidación del festival - crédito Rock al Parque

El intercambio se refuerza con la participación de mesas de rock y metal, generando debates sobre formación, circulación artística y emprendimiento. Estas acciones consolidan redes sectoriales y posicionan a Bogotá como un ecosistema musical participativo.

Foros de periodismo y proyección futura

Una actividad central será el Foro y Taller de Periodismo Musical “Rock al Parque 30 años”, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en colaboración con la Fundación Gabo. Participarán periodistas, críticos y expertos nacionales e internacionales para analizar los retos del periodismo musical en la era digital.

Este enfoque destaca al festival como referente de política cultural pública en la región y promueve la convivencia y la apropiación del espacio público. Rock al Parque se consolida como un ejemplo de sostenibilidad y articulación entre lo público y lo comunitario.

El aniversario de las tres décadas de Rock al Parque evidencia cómo la música y la experiencia colectiva contribuyen a la transformación social y cultural de Bogotá. La ciudad se fortalece como espacio plural, donde proyectos culturales compartidos dejan una huella duradera en su identidad.