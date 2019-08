Cuando le consultaron por la diferencia (de plata) por su continuidad en el Xeneize no anduvo con vueltas: "Era mucha". Y más tarde se soltó: "Ahora estamos con unos temitas… ¿El 15 por ciento? Hay temas que escapan de mí. Espero que se solucionen, espero un buen gesto como siempre lo tuve yo adentro de la cancha. ¿Gesto de la gente de Boca? No, del que tiene que ser responsable en varios temas así como nosotros lo somos adentro de la cancha. ¿Angelici? No sé, la verdad no sé". Y así, dejó entrever que todavía no percibió su porción de la transferencia, que oscila en los 3 millones de dólares.