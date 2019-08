El "Tatita" también quiso dejar testimonio en las redes sociales con dos sentidos mensajes. "Volá alto viejo querido, ¡vivirás eternamente en nuestros corazones! Gracias por todo lo que me diste y me enseñaste, disfruté de tus logros y de verte jugar, pero más disfruté lo gran tipo que fuiste…. Te abrazo con el alma", firmó. "Gracias a la AFA, a Estudiantes, a sus compañeros del 86 y a todos los que hoy se tomaron un segundo para recordarlo. No hace más que confirmar lo querido y respetado que era papá, su legado quedará por siempre en todos los argentinos, te voy a extrañar mucho", concluyó.