No fue el único gran condimento para el defensor en aquella final, a la que llegó sin dormir ni un solo minuto. "Y no fui el único, porque en el galpón donde dormíamos siete, las bisagras de las puertas hacían un chirrido, y en un momento escuché varios, me asomé y estaba Ruggeri. '¿Qué hacés Cabezón? No pude dormir ni un minuto', le dije. 'No te puedo creer, yo igual', me contestó", supo detallar sobre lo sucedido en la concentración del club América, que resultó su hogar durante un mes y medio.