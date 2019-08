El gol fue a los 28 minutos, tras un córner cobrado por Alexis Mac Allister, donde De Rossi, en complicidad con el defensor Sebastián Diana, quien lo pierde de manera infantil, y el arquero Christian Limousain, que no salió a cortar pese a que la pelota cayó en el área chica. A los 42′, si bien no fue un gol, su quite desde atrás puede contarse como tal, ya que le ahogó una clara chance de gol a Almagro.