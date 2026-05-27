Colombia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Jairo Alfonso Aguilar se pronunció sobre el atentado con explosivos que dejó 12 soldados heridos y elevó las alertas de seguridad en la capital departamental en medio del contexto electoral

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Así quedaron las instalaciones militares en Riohacha luego de la explosión, con afectaciones visibles en la infraestructura mientras continúan las labores de verificación en el sector. - crédito @UltimaHoraCR/X

El gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar, describió como “el atentado más cobarde” el ataque con explosivos registrado contra el Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 Cartagena, hecho que dejó doce soldados heridos en la capital departamental y que elevó el nivel de alerta institucional en la región.

Aguilar sostuvo que el ataque ocurrió mientras los uniformados descansaban dentro de la instalación militar, por lo que en su relato de los hechos afirmó para los diferentes medios de comunicación, tras visitar el lugar: “Cuando los soldados dormían fueron lanzados estos tatucos”, al describir la modalidad empleada por los responsables del hecho.

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Según explicó, los explosivos fueron arrojados desde una camioneta ubicada a varios cientos de metros del batallón, lo que permitió que la acción se ejecutara con rapidez y sin contacto directo.

El mandatario departamental insistió en que la gravedad del hecho no solo se relacionó con la afectación a los soldados, sino con el entorno urbano y social del batallón, situado en una zona de alta interacción comunitaria.

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El gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar, calificó el hecho como “el atentado más cobarde” registrado recientemente en la capital departamental - crédito Ejercito Nacional - @jairoaguilard/Instagram
El gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar, calificó el hecho como “el atentado más cobarde” registrado recientemente en la capital departamental - crédito Ejercito Nacional - @jairoaguilard/Instagram

En ese sentido, señaló que la instalación militar mantenía cercanía con la Universidad de La Guajira, instituciones educativas, comunidades indígenas y proyectos estratégicos de desarrollo energético.

“Esto fue una afectación no solo a la población militar, sino también a nuestra población indígena y a las comunidades que conviven alrededor de este sector”, afirmó Aguilar, al advertir sobre el riesgo que implicó la detonación en un área de alta densidad social. El gobernador sostuvo que el impacto del ataque trascendió lo militar y afectó la percepción de seguridad en la región.

Ataque con explosivos contra el Batallón Cartagena en Riohacha

El reporte oficial confirmó que doce soldados del Ejército Nacional de Colombia resultaron heridos; las autoridades activaron los protocolos de emergencia y dispusieron su traslado a centros asistenciales, donde recibieron atención médica especializada. El Gobierno departamental informó que notificó de inmediato al Ministerio de Defensa y solicitó el acompañamiento de la cúpula militar.

Aguilar describió el hecho como un punto de quiebre en la percepción de seguridad reciente del departamento. “Este fue el atentado más cobarde que hemos registrado en los últimos tiempos en la capital de La Guajira”, dijo, al insistir en que la acción armada evidenció una estrategia dirigida a generar impacto psicológico en la fuerza pública y en la ciudadanía.

El gobernador de La Guajira aseguró que el ataque ocurrió mientras los uniformados descansaban dentro de la instalación - crédito @jairoaguilard/Instagram

Y es que la situación de seguridad en La Guajira era de tensión por la cercanía de las elecciones presidenciales, que están programadas para el 31 de mayo. El gobernador recordó que se activaron comités de seguridad y que más de 4.000 uniformados se dispusieron para la jornada electoral, aunque advirtió que la dispersión geográfica del territorio dificultó el control total de las zonas rurales.

En su intervención, el mandatario también señaló la presencia de múltiples estructuras armadas ilegales en el departamento, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca, como factores que aumentaron la complejidad del panorama de orden público: “Estamos viviendo las horas más difíciles en el territorio”.

Aguilar explicó que la ubicación estratégica del departamento, con frontera directa hacia Venezuela y corredores utilizados para economías ilícitas, agravó el escenario de seguridad, por lo que reiteró la necesidad de fortalecer la inteligencia militar y de avanzar en resultados concretos que permitieran la captura de los responsables de este tipo de acciones.

Las autoridades confirmaron que el ataque en contra de los soldados en un batallón de Riohacha fue perpetrado por guerrilleros del ELN - crédito Ernesto Guzman Jr./EFE
Las autoridades confirmaron que el ataque en contra de los soldados en un batallón de Riohacha fue perpetrado por guerrilleros del ELN - crédito Ernesto Guzman Jr./EFE

El gobernador recordó además que hechos de esta magnitud no se registraban en la capital departamental desde hacía más de dos décadas. Como antecedente, mencionó la voladura del peaje de Antopino, caso que aún permanecía sin resolución judicial y, a su juicio, la repetición de ataques similares evidenció vacíos en la capacidad de prevención institucional.

Por otro lado, el Ejército Nacional también rechazó el ataque mediante un comunicado en el que lo calificó como un acto terrorista que puso en riesgo la vida de los soldados y de la población civil cercana a la instalación militar. La institución confirmó el despliegue de operaciones en la zona para ubicar a los responsables.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, se pronunció ante los medios de comunicación y atribuyó el atentado al ELN: “Condeno de manera categórica el cobarde atentado terrorista registrado en inmediaciones del Batallón Cartagena, una acción criminal que afectó a nuestros soldados y puso en riesgo a la población civil”.

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