Tecno

¿No más robots humanoides? Presentan un prototipo de 20 patas para alcanzar su máximo rendimiento

El diseño dodecaédrico de Argus permite una distribución uniforme de fuerza y visión durante sus maniobras

Guardar
Google icon
Robot de 20 patas
El robot Argus utiliza 20 patas modulares para maximizar su capacidad de desplazamiento en cualquier dirección. (Universidad de Duke)

El mundo de la robótica vuelve a reinventarse con la presentación de Argus, un prototipo desarrollado por la Universidad de Duke que desafía la tendencia a imitar la forma humana. El prototipo, equipado con 20 patas modulares telescópicas dispuestas radialmente y cámaras de profundidad en cada una, busca maximizar el rendimiento con un movimiento uniforme en todas las direcciones.

El núcleo de la innovación reside en la isotropía dinámica, un principio matemático que guía la estructura de Argus. De acuerdo con los investigadores, este parámetro mide la capacidad de un robot para moverse y responder con igual eficacia en cualquier dirección, sin preferencia por una orientación específica. La mayoría de los robots convencionales, incluidas plataformas cuadrúpedas y humanoides, obtienen una puntuación inferior a 0,6 en esta métrica. Argus alcanza un valor de 0,91, lo que lo sitúa cerca del máximo teórico.

PUBLICIDAD

Esta simetría funcional permite mejoras en el seguimiento de trayectorias, eficiencia energética, tolerancia a daños, robustez y navegación sobre terrenos complejos. El diseño no prioriza la forma antropomórfica, sino la integración de actuación y percepción en todo el cuerpo.

Robot de 20 patas
Investigadores de la Universidad de Duke simularon más de 1.500 modelos antes de seleccionar la estructura final del prototipo. (Universidad de Duke)

Cada pata telescópica, equipada con una cámara de profundidad, se dispuso de acuerdo con una geometría dodecaédrica regular. Esta estructura, definida por 12 caras pentagonales, distribuye de manera uniforme tanto la fuerza como el campo visual, lo que posibilita un campo de visión constante y una aceleración equilibrada en cualquier entorno.

PUBLICIDAD

Más allá de la forma humana: rendimiento sin precedentes

La presentación de Argus implicó un giro en la concepción de la robótica. El prototipo no posee parte delantera ni trasera definidas, lo que elimina la necesidad de maniobras de reorientación y facilita el desplazamiento en espacios complejos. El robot puede moverse y estabilizarse eficientemente sobre arena, césped, concreto, superficies mojadas y senderos forestales, sin importar su orientación.

En distintos experimentos realizados en el campus, Argus superó obstáculos de hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) de altura y mantuvo la movilidad incluso cuando tres de sus patas quedaron inhabilitadas. El sistema demostró tolerancia a fallos y capacidad de recuperación tras impactos. Además, el robot soportó una carga útil de 4,5 kilogramos (10 libras) casi a máxima velocidad, y conservó el equilibrio y la tracción sobre terrenos variables.

Robot de 20 patas
Argus mantiene la movilidad y el equilibrio aunque varias de sus patas resulten dañadas en entornos reales. (Universidad de Duke)

Maniobras complejas y aplicación de la simulación

Argus tiene la capacidad de trepar paredes verticales alternando el apoyo y el impulso entre subconjuntos de sus 20 patas, una habilidad poco común en robots terrestres. También logra seguir y empujar objetos de gran tamaño mientras gira sobre sí mismo, lo que demuestra la coordinación entre percepción y movimiento incluso en condiciones cambiantes.

Todas estas habilidades se entrenaron primero en simulaciones digitales, donde el equipo de investigación exploró más de 1.500 configuraciones morfológicas antes de seleccionar el diseño óptimo. La transferencia de estos comportamientos al entorno real pone de manifiesto la solidez del marco de diseño matemático y la adaptabilidad de la plataforma.

Robot de 20 patas
El concepto de simetría dinámica aplicado en Argus abre nuevas posibilidades para el desarrollo de robots no antropomórficos. (Universidad de Duke)

Implicaciones para la robótica y nuevas perspectivas

La relevancia del proyecto Argus trasciende a un solo prototipo. El principio de simetría dinámica proporciona un marco unificado para evaluar y diseñar sistemas robóticos de cualquier tipo, alejándose del paradigma de la imitación biológica. Esta metodología, basada en simulaciones a gran escala, permite a otros equipos explorar el espacio de diseño y comparar el rendimiento de distintas morfologías sobre bases cuantitativas.

El líder del proyecto, Boyuan Chen, explicó en un comunicado de la Universidad de Duke que el objetivo va más allá de la obediencia mecánica: “No solo queremos robots que sigan instrucciones. Queremos robots que nos ayuden a aprender cosas sobre el mundo que no podríamos aprender de ninguna otra manera, y eso a veces significa descubrir primero el cuerpo adecuado para la pregunta”.

El caso de Argus plantea una pregunta sobre el futuro de la robótica: ¿la eficiencia y la adaptabilidad requerirán abandonar la forma humana? Por ahora, esta investigación abre un nuevo capítulo en el diseño de máquinas, centrado en la funcionalidad y el equilibrio por encima de la apariencia.

Temas Relacionados

RobotsEstados UnidosInvestigaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

Dobles de cuerpo humanos y captura de movimiento son esenciales para lograr réplicas creíbles de actores fallecidos

Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

La computación cuántica integrada a la IA promete acelerar cálculos complejos y mejorar la toma de decisiones

Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

El rango más equilibrado para uso principal en el living se ubica entre las 50 y 55 pulgadas con resolución 4K

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

Solo los teléfonos que tengan Android 9.0, iOS 18.0 o una versión más reciente podrán seguir usando la aplicación

Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

Apple prepara el terreno para su próxima gran actualización de iOS: lanza prueba de iOS 26.6 con errores corregidos

Esta versión beta del sistema operativo de iPhone es enfocada en mejorar la estabilidad del celular

Apple prepara el terreno para su próxima gran actualización de iOS: lanza prueba de iOS 26.6 con errores corregidos

DEPORTES

La filosa reflexión de Romario sobre Messi y Cristiano Ronaldo: “No se pueden ni comparar”

La filosa reflexión de Romario sobre Messi y Cristiano Ronaldo: “No se pueden ni comparar”

River Plate busca asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: formaciones confirmadas

Racing venció 2-0 a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

La tierna entrevista a Ciro Messi tras ganar 10-2 y consagrarse campeón con el Inter Miami: “Le hicimos caso al entrenador”

Retiran la estatua gigante de Messi en India a cinco meses de su inauguración: los inquietantes motivos

TELESHOW

Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

Eduardo Carrera de Gran Hermano vio a su hija luego de 20 años de ausencia: “Le voy a pedir perdón toda la vida”

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Lula apuesta por asfaltar el corazón de la Amazonia en plena campaña electoral

Lula apuesta por asfaltar el corazón de la Amazonia en plena campaña electoral

Es hora de recalibrar suposiciones falsas y fantasías políticas: los casos de Irán y Venezuela

Rubio confía en alcanzar un acuerdo con Cuba mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana

Confirman en Panamá la primera muerte este año por hantavirus

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza