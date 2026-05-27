¿No más robots humanoides? Presentan un prototipo de 20 patas para alcanzar su máximo rendimiento

El robot Argus utiliza 20 patas modulares para maximizar su capacidad de desplazamiento en cualquier dirección. (Universidad de Duke)

El mundo de la robótica vuelve a reinventarse con la presentación de Argus, un prototipo desarrollado por la Universidad de Duke que desafía la tendencia a imitar la forma humana. El prototipo, equipado con 20 patas modulares telescópicas dispuestas radialmente y cámaras de profundidad en cada una, busca maximizar el rendimiento con un movimiento uniforme en todas las direcciones.

El núcleo de la innovación reside en la isotropía dinámica, un principio matemático que guía la estructura de Argus. De acuerdo con los investigadores, este parámetro mide la capacidad de un robot para moverse y responder con igual eficacia en cualquier dirección, sin preferencia por una orientación específica. La mayoría de los robots convencionales, incluidas plataformas cuadrúpedas y humanoides, obtienen una puntuación inferior a 0,6 en esta métrica. Argus alcanza un valor de 0,91, lo que lo sitúa cerca del máximo teórico.

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Esta simetría funcional permite mejoras en el seguimiento de trayectorias, eficiencia energética, tolerancia a daños, robustez y navegación sobre terrenos complejos. El diseño no prioriza la forma antropomórfica, sino la integración de actuación y percepción en todo el cuerpo.

Investigadores de la Universidad de Duke simularon más de 1.500 modelos antes de seleccionar la estructura final del prototipo. (Universidad de Duke)

Cada pata telescópica, equipada con una cámara de profundidad, se dispuso de acuerdo con una geometría dodecaédrica regular. Esta estructura, definida por 12 caras pentagonales, distribuye de manera uniforme tanto la fuerza como el campo visual, lo que posibilita un campo de visión constante y una aceleración equilibrada en cualquier entorno.

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Más allá de la forma humana: rendimiento sin precedentes

La presentación de Argus implicó un giro en la concepción de la robótica. El prototipo no posee parte delantera ni trasera definidas, lo que elimina la necesidad de maniobras de reorientación y facilita el desplazamiento en espacios complejos. El robot puede moverse y estabilizarse eficientemente sobre arena, césped, concreto, superficies mojadas y senderos forestales, sin importar su orientación.

En distintos experimentos realizados en el campus, Argus superó obstáculos de hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) de altura y mantuvo la movilidad incluso cuando tres de sus patas quedaron inhabilitadas. El sistema demostró tolerancia a fallos y capacidad de recuperación tras impactos. Además, el robot soportó una carga útil de 4,5 kilogramos (10 libras) casi a máxima velocidad, y conservó el equilibrio y la tracción sobre terrenos variables.

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Argus mantiene la movilidad y el equilibrio aunque varias de sus patas resulten dañadas en entornos reales. (Universidad de Duke)

Maniobras complejas y aplicación de la simulación

Argus tiene la capacidad de trepar paredes verticales alternando el apoyo y el impulso entre subconjuntos de sus 20 patas, una habilidad poco común en robots terrestres. También logra seguir y empujar objetos de gran tamaño mientras gira sobre sí mismo, lo que demuestra la coordinación entre percepción y movimiento incluso en condiciones cambiantes.

Todas estas habilidades se entrenaron primero en simulaciones digitales, donde el equipo de investigación exploró más de 1.500 configuraciones morfológicas antes de seleccionar el diseño óptimo. La transferencia de estos comportamientos al entorno real pone de manifiesto la solidez del marco de diseño matemático y la adaptabilidad de la plataforma.

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El concepto de simetría dinámica aplicado en Argus abre nuevas posibilidades para el desarrollo de robots no antropomórficos. (Universidad de Duke)

Implicaciones para la robótica y nuevas perspectivas

La relevancia del proyecto Argus trasciende a un solo prototipo. El principio de simetría dinámica proporciona un marco unificado para evaluar y diseñar sistemas robóticos de cualquier tipo, alejándose del paradigma de la imitación biológica. Esta metodología, basada en simulaciones a gran escala, permite a otros equipos explorar el espacio de diseño y comparar el rendimiento de distintas morfologías sobre bases cuantitativas.

El líder del proyecto, Boyuan Chen, explicó en un comunicado de la Universidad de Duke que el objetivo va más allá de la obediencia mecánica: “No solo queremos robots que sigan instrucciones. Queremos robots que nos ayuden a aprender cosas sobre el mundo que no podríamos aprender de ninguna otra manera, y eso a veces significa descubrir primero el cuerpo adecuado para la pregunta”.

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El caso de Argus plantea una pregunta sobre el futuro de la robótica: ¿la eficiencia y la adaptabilidad requerirán abandonar la forma humana? Por ahora, esta investigación abre un nuevo capítulo en el diseño de máquinas, centrado en la funcionalidad y el equilibrio por encima de la apariencia.