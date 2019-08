"Le manejamos la pelota en el medio y no entramos en el juego de ellos de jugar al pelotazo. Ahí estuvo la clave", explicó el capitán, quien además contó su nuevo rol en el equipo. "Sabía que dentro de los centrales muchos espacio no iba a tener, por eso tenía que arrancar de atrás. Así me lo pidió el DT y más en una cancha chiquita, para tener más contacto con la pelota. Me tenía que hacer cargo del equipo, llegar más fácil y asistir a delanteros con muchas pelotas. Ahí creo que hicimos la diferencia".