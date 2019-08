"Le dije a Frank antes del partido con Aldosivi si estaba para jugar de volante. Me dijo: 'Mire profe, la verdad no, lo hice contra Defensa una vez, y la pasé muy mal, me cuesta acomodarme a ese lugar'", reveló "Lechuga". "Vino el Frank auténtico; me dejaste al hermano en Colombia, le dije. Este es el de los mejores momentos de Boca, hizo todo bien. Estuvo claro, sólido para defender, estuvo para asistir y darle una pausa al equipo. Rindiendo bien en ese lugar, no tenemos mejor salida que él", señaló el director técnico.