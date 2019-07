No fue el único que padeció un "reto", con tono paternal, casi como un consejo. También le pasó a Lucas Martínez Quarta, quien lo acompañó en la rueda de prensa. Al zaguero le preguntaron por el arbitraje, que tuvo varios episodios polémicos, como dos penales no sancionados para River. "No me gusta hablar de los árbitros", prologó su respuesta el central, y enseguida lo cruzó el propio Gallardo "No hables entonces. No le gusta hablar de los árbitros", respondió por él Gallardo, en otro momento peculiar.