México

¿Tomar café todos los días ayuda a evitar diabetes? esto señala especialista

Esta bebida no sustituye hábitos saludables para evitar la enfermedad

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Mujer de suéter marrón sostiene una taza de café humeante, sonriendo con los ojos cerrados, sentada en una cafetería. Varias tazas y un letrero de madera
Beneficios de tomar café diariamente (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El consumo cotidiano de café podría convertirse en un aliado inesperado en la prevención de la diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y cuya incidencia continúa en aumento.

Lo anterior fue expresado por el doctor Miguel Padilla en su cuenta de Facebook, “tomar café todos los días te puede ayudar a no tener diabetes porque tiene diversos componentes muy poderosos y muy buenos para nuestra salud”.

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Diversas investigaciones internacionales han encontrado una relación entre beber café de manera moderada y un menor riesgo de desarrollar este padecimiento metabólico.

Importancia del ácido clorogénico

Café verde, grano sin tostar, bebida antioxidante, infusión natural, energía vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Café verde en grano, una alternativa natural al café tradicional, valorada por su contenido antioxidante antes del proceso de tostado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el especialista, los beneficios potenciales no provienen únicamente de la cafeína, sino también de los antioxidantes y compuestos bioactivos presentes en la bebida, los cuales podrían influir positivamente en la sensibilidad a la insulina y en el metabolismo de la glucosa.

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Ácido clorogénico, eso sí, recomiendo tomar el café todos los días, de dos a tres tazas, pero sin azúcar y sin crema, de preferencia”, destacó.

Estudios publicados en revistas médicas internacionales han señalado que las personas que consumen entre dos y cuatro tazas de café al día presentan menores probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes no lo consumen.

Ayuda a la concentración

Mujer sentada en una mesa de madera con un cárdigan azul y camisa. Mira hacia arriba con la mano en la mejilla. Hay un libro abierto, un bolígrafo y una taza de café.
Una joven con una expresión pensativa y la mano en la mejilla se distrae de un libro abierto y una taza de café en una mesa de madera, en un entorno de estudio o cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por igual el médico dijo que el café ayuda a la concentración y a la memoria de las personas.

“No solo la concentración, sino a la memoria, incluso favorece el performance cognitivo, te puedes sentir mucho más ágil mentalmente”.

Incluso, algunos análisis encontraron efectos similares en el café descafeinado, lo que fortalece la hipótesis de que otros componentes del grano también participan en el beneficio.

La diabetes tipo 2 ocurre cuando el organismo pierde capacidad para utilizar adecuadamente la insulina, hormona encargada de regular los niveles de azúcar en sangre. Entre los principales factores de riesgo destacan el sobrepeso, la mala alimentación, el sedentarismo y antecedentes familiares.

Especialistas explican que el café contiene polifenoles y antioxidantes que podrían ayudar a disminuir procesos inflamatorios asociados con enfermedades metabólicas. Asimismo, algunas investigaciones apuntan a que ciertos compuestos del café favorecen un mejor funcionamiento celular y reducen el estrés oxidativo.

Efectos secundarios

Un hombre de mediana edad yace despierto en la cama bajo sábanas grises. Un reloj digital en la mesita de noche muestra las 3:47 AM. Ambiente oscuro de dormitorio.
Tomar café puede ocasionar insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el exceso de cafeína puede provocar efectos secundarios en algunas personas, como ansiedad, insomnio, palpitaciones o incremento de la presión arterial. Por ello, especialistas recomiendan moderación y atención particular en pacientes con hipertensión, gastritis o enfermedades cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud y diversas asociaciones médicas coinciden en que la prevención de la diabetes depende principalmente de mantener un peso saludable, realizar actividad física frecuente y llevar una dieta equilibrada rica en verduras, frutas, fibra y proteínas de calidad.

En México, donde la diabetes representa una de las principales causas de muerte y complicaciones de salud, la información sobre hábitos preventivos cobra especial relevancia. Datos de autoridades sanitarias indican que millones de personas viven con esta enfermedad, muchas veces sin diagnóstico oportuno.

Incluir café dentro de una alimentación balanceada podría aportar beneficios adicionales, siempre que se acompañe de estilos de vida saludables. También recomiendan evitar bebidas azucaradas industrializadas y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

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