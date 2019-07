– "Fue un desafío interesante, muy desafiante. Haciendo números y buscándole la vuelta, había que ganarle a Puerto Rico en Puerto Rico. una cosa un poco extrema; pero como aprendí a lo largo de mi carrera, que lo imposible cuesta un poquito más y no hay cosa que no se pueda llegar a alcanzar, me subí a ese desafío. La dirigencia se comportó brillantemente, como los jugadores, que tuvieron una destaca actuación. Tratamos de ubicar a Uruguay en el Mundial, pero infelizmente no se dio. Batallamos, pero no se dio. Si bien la experiencia dejó un sabor amargo de paladar, fue linda de corazón".