Pese a que algunas franquicias habían realizado algunos sondeos, como los Boston Celtics -la entidad más laureada de la NBA-, que tenía el pick 55, el oriundo de Bahía Blanca se encontraba en otra sintonía. La noticia le llegó al día siguiente, durante una concentración de la selección argentina en en Macapá, Brasil. "Los jugadores van allá para escuchar su nombre y ponerse la gorrita. Yo ni sabía qué era el Draft. Me despertaron y me dijeron que fui drafteado, pero les decía que no podía ser. Vi que insistían y me empezaron a llegar llamadas. Me enteré que Popovich había llamado a mi casa. Me draftearon sin saberlo. Fue una historia curiosa", contó el propio Manu en diálogo con Generación Dorada.