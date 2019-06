"Me llenan de orgullo sus palabras, pero yo fui natural. Fui Andrés Nocioni con él. En ningún momento le tiré mi trayectoria, mis logros. Nunca le demostré esa parte, porque no la tengo. Traté de ser natural, de enseñarle, de darle los mejores consejos posibles", recalcó el ganador de la medalla de oro en Atenas 2004, quien sigue en contacto con el base esloveno pese a la distancia. "A veces le mando mensaje, como cuando hizo su primer triple doble. También cuando no lo eligieron para el All-Star Game. Le dije que esté tranquilo, que no pasa nada. Hubiese sido increíble que estuviera, pero no le cambia la vida. Si no está ahora, estará en el futuro", afirmó sobre su ex compañero, quien integró el quinteto titular del Resto del Mundo en el duelo de jugadores del primer y segundo año.