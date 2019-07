Más tarde, explicó cómo hay que suplir la falta de recursos: "Tiene que haber ideas, arte. Tiene que haber protagonismo, tenemos quie quejarnos. La queja no es un argumento de presión, es la obligación de ser responsables del lugar en el que estamos, si no, todo se acaba, todo es ganar o perder". Y agregó: "A mí no me interesa ganar de cualquier forma, me interesa ganar como hicimos ante Corinthians o al Mineiro. Con el jugador que juegue. Si tengo que jugar de otra forma, como un equipo chico, no vengo acá".