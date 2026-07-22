Convivencia pacífica o tensión administrada: el PRO define cómo pararse frente al gobierno de Milei rumbo a 2027

Mauricio Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en un acto dle PRO

La reunión todavía no tiene fecha, pero sí una carga política evidente. Mauricio Macri y Jorge Macri volverán a encontrarse en los próximos días para revisar el escenario electoral de un PRO que empezó a transitar una etapa de definiciones frente al gobierno de Javier Milei. Más que una conversación entre dos dirigentes con diferencias de estrategia, el encuentro buscará ordenar un debate que ya recorre a toda la conducción partidaria: cómo sostener la alianza con La Libertad Avanza sin resignar capacidad de negociación ni los principales activos políticos que el partido conserva después de dos décadas de protagonismo.

Mauricio Macri regresó el lunes al país, después de acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial de Estados Unidos. Apenas volvió, la política retomó el centro de la escena. La relación con Jorge Macri no atraviesa su mejor momento. No existe una ruptura, pero sí diferencias sobre el ritmo y las condiciones con las que el PRO debería profundizar su entendimiento con el oficialismo nacional.

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La discusión marcó una diferencia respecto de los primeros meses del gobierno libertario. Dentro del PRO prácticamente no existen dirigentes relevantes que propongan romper con Javier Milei: ese debate quedó atrás. La discusión actual es otra: cuánto poder propio conservar antes de sentarse a negociar el armado electoral de 2027 y hasta dónde acompañar la expansión territorial de La Libertad Avanza sin poner en riesgo la supervivencia política del partido.

Jorge Macri, en un acto con la Policía de la Ciudad

En ese contexto, desde Uspallata confirmaron la incorporación formal de Cristian Ritondo a la mesa política de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el presidente del bloque de diputados nacionales ya participaba de ese ámbito, la decisión respondió menos a una cuestión de organigrama que a una necesidad política. Con el calendario electoral ya en marcha, Jorge Macri decidió fortalecer el espacio donde se tomarán las principales decisiones del oficialismo porteño y sumar formalmente a uno de los dirigentes con mayor capacidad de articulación entre el partido, el Congreso y la provincia de Buenos Aires.

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El movimiento también reflejó una preocupación que distintos dirigentes reconocen en privado. “El PRO no puede seguir perdiendo gente. Pasó con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich y ahora con Diego Santilli. Hay un goteo que debilita al partido”, resumió ante Infobae uno de los referentes que participa de las conversaciones partidarias.

Esa frase sintetizó el diagnóstico compartido por buena parte de la conducción: el PRO ya no disputa el liderazgo del espacio de centroderecha y ese lugar hoy lo ocupa Javier Milei. El desafío pasa por evitar que el crecimiento de La Libertad Avanza termine vaciando al partido que gobernó la Ciudad durante casi veinte años y que fue la principal fuerza opositora durante buena parte de la última década.

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Sin embargo, el diagnóstico común no implicó una estrategia única.

Según reconstruyó Infobae a partir de dirigentes con participación en la conducción partidaria, hoy conviven dos miradas sobre cómo administrar la relación con el oficialismo.

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Por un lado aparecen Jorge Macri, Cristian Ritondo y los gobernadores del PRO. Todos consideran que el entendimiento con La Libertad Avanza debe consolidarse cuanto antes para evitar incertidumbres y comenzar a trabajar en el armado electoral del año próximo. El antecedente de las últimas elecciones nacionales fortaleció esa posición. La alianza entre ambos espacios permitió revertir, en menos de cincuenta días, una desventaja superior a los 13 puntos porcentuales y transformarla en una victoria por una diferencia cercana al 1%.

Del otro lado se ubican Mauricio Macri y Fernando De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes de mayor confianza del ex presidente. No cuestionan la alianza con Milei en el rumbo de cambio ni plantean romper con el Gobierno. Sostienen que el PRO debe llegar a esa negociación desde una posición de fortaleza y no como un socio obligado a aceptar las condiciones que imponga el oficialismo.

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En ese sector relativizan la posibilidad de una candidatura presidencial inmediata de Mauricio Macri, pero destacan un dato que consideran central: distintas encuestas que llegaron a la conducción partidaria le asignan un piso cercano al 10% de intención de voto. En el macrismo creen que ese capital electoral puede convertirse en una herramienta de negociación para un gobierno que aspira a ganar la elección presidencial de 2027 en primera vuelta.

“Algunos quieren hacer valer ese peso específico y no quieren entregar el partido sin condiciones. La prioridad es cuidar la Ciudad de Buenos Aires”, explicó un dirigente con diálogo permanente con el ex mandatario.

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Esa preocupación se profundizó durante los últimos días por una serie de movimientos que en el PRO siguieron con atención.

La reunión que encabezó Karina Milei y Pilar Ramírez con dirigentes libertarios de CABA

El principal fue la reunión encabezada por Karina Milei con diputados porteños de La Libertad Avanza y dirigentes libertarios de la Ciudad, entre ellos Pilar Ramírez, presidenta del partido en el distrito y una de las dirigentes de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia.

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Dentro del PRO ese encuentro fue leído como un recordatorio: mientras continúan las conversaciones entre ambos espacios, La Libertad Avanza ya empezó a construir su propio proyecto político para disputar la Ciudad de Buenos Aires. No son pocos los dirigentes amarillos que consideran a Ramírez como una potencial candidata del karinismo para suceder a Jorge Macri en la Jefatura de Gobierno.

La imagen contrastó con otra escena ocurrida pocos días antes durante el Tedeum del 9 de Julio. Allí, Javier Milei mostró gestos de cercanía con Jorge Macri, su esposa María Belén Ludueña y el hijo de ambos, Vito. La cordialidad institucional, sin embargo, convive con una competencia política que ya empezó a tomar forma.

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No es casualidad. Si hay dos territorios que el PRO considera irrenunciables son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La Capital representa la casa matriz del partido y el principal activo de gestión construido desde 2007. Blindar ese distrito aparece como una prioridad para Mauricio Macri.

La provincia constituye el otro gran objetivo. Allí, Cristian Ritondo y Diego Santilli trabajan para reeditar el entendimiento electoral con La Libertad Avanza con la expectativa de impulsar una candidatura de Santilli a gobernador, repitiendo una sociedad política que el año pasado produjo un resultado mucho mejor al esperado por ambos espacios.

La reunión entre Mauricio y Jorge Macri buscará encontrar un equilibrio entre esas dos miradas. Y habrá un actor con capacidad para acercar posiciones: Daniel “El Tano” Angelici mantiene un vínculo permanente con el jefe de Gobierno por su participación en la gestión porteña y, al mismo tiempo, conserva una relación personal de larga data con Mauricio Macri. Distintos dirigentes del PRO lo ubican como uno de los interlocutores capaces de facilitar una síntesis entre ambos sectores.

En la conducción del partido nadie imagina una ruptura con Milei. Tampoco creen conveniente que el PRO se convierta en un apéndice de La Libertad Avanza. La discusión pasa por definir cuál será el equilibrio entre cooperación y autonomía cuando llegue el momento de negociar el próximo mapa electoral.

“La candidatura de Mauricio es una alternativa que no puede retirarse de la mesa. La prioridad del Gobierno es ganar en primera vuelta. Para eso van a necesitar de todos, pero tampoco se tiene que tirar tanto de la cuerda, porque la cuerda se puede cortar”, resumió ante Infobae una fuente con voz en la mesa chica del PRO.

El debate que empezó a recorrer al partido ya no gira alrededor de si debe acompañar al gobierno de Javier Milei: esa decisión, en los hechos, está tomada desde hace tiempo. La pregunta que divide estrategias es otra y será la que sobrevuela la reunión entre Mauricio y Jorge Macri: si el PRO todavía puede negociar con el oficialismo como un socio político con identidad propia o si el crecimiento de La Libertad Avanza terminará empujándolo, de manera inevitable, a convertirse en una fuerza complementaria del proyecto libertario.