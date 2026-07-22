Tour de Francia, etapa 17 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Egan Bernal durante la etapa 16 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputa el 22 de julio de 2026 entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros, con un perfil que combina cuatro cotas puntuables en el primer tramo y un final en ligera subida que puede abrir la carrera a las escapadas.

El líder es el esloveno Tadej Pogačar, del UAE Emirates-XRG, con una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel (Red Bull-Bora). El tercer puesto de la general lo ocupa Isaac del Toro, también del UAE Emirates-XRG, mientras que Egan Bernal inicia como el colombiano mejor clasificado.

Las alturas puntuables se encadenan en la primera parte: la Côte de Bassa (cuarta categoría), la Côte de Rossillon (cuarta), el Col des Prés (tercera) y la Côte de Saint-Jean d’Arvey (cuarta), cuya cima se corona en el kilómetro 59,5. El único esprint intermedio está en Colombe, en el kilómetro 147,5.

Tras ese inicio, el recorrido se suaviza, aunque mantiene un terreno ondulado hasta Voiron. El último kilómetro presenta una pendiente media del 1,2%, un detalle que puede complicar a los velocistas más puros y favorecer a corredores con mayor capacidad de aceleración en llegadas en ligera subida.

El 21 de julio de 2026, Remco Evenepoel ganó la etapa 16 del Tour de Francia con una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, su segundo triunfo consecutivo en esta edición, mientras Tadej Pogačar defendió el maillot amarillo al terminar segundo y Juan Ayuso quedó mucho más lejos de la pelea por el podio.

Evenepoel firmó además un hito personal: por primera vez conquistó dos etapas en un mismo Tour de Francia. La jornada confirmó su dominio en la única contrarreloj individual de esta edición.