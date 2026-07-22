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Tour de Francia, etapa 17 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Tras la contrarreloj en la cual brilló el corredor belga Remco Evenepoel, la jornada cuenta con varios premios de montañas claves para consolidar la fuga del día

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Egan Bernal durante la etapa 16 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Egan Bernal durante la etapa 16 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputa el 22 de julio de 2026 entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros, con un perfil que combina cuatro cotas puntuables en el primer tramo y un final en ligera subida que puede abrir la carrera a las escapadas.

El líder es el esloveno Tadej Pogačar, del UAE Emirates-XRG, con una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel (Red Bull-Bora). El tercer puesto de la general lo ocupa Isaac del Toro, también del UAE Emirates-XRG, mientras que Egan Bernal inicia como el colombiano mejor clasificado.

Las alturas puntuables se encadenan en la primera parte: la Côte de Bassa (cuarta categoría), la Côte de Rossillon (cuarta), el Col des Prés (tercera) y la Côte de Saint-Jean d’Arvey (cuarta), cuya cima se corona en el kilómetro 59,5. El único esprint intermedio está en Colombe, en el kilómetro 147,5.

Tras ese inicio, el recorrido se suaviza, aunque mantiene un terreno ondulado hasta Voiron. El último kilómetro presenta una pendiente media del 1,2%, un detalle que puede complicar a los velocistas más puros y favorecer a corredores con mayor capacidad de aceleración en llegadas en ligera subida.

El 21 de julio de 2026, Remco Evenepoel ganó la etapa 16 del Tour de Francia con una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, su segundo triunfo consecutivo en esta edición, mientras Tadej Pogačar defendió el maillot amarillo al terminar segundo y Juan Ayuso quedó mucho más lejos de la pelea por el podio.

Evenepoel firmó además un hito personal: por primera vez conquistó dos etapas en un mismo Tour de Francia. La jornada confirmó su dominio en la única contrarreloj individual de esta edición.

12:03 hsHoy

Kilómetro 19: -155 kilómetros para llegar a la meta, el francés Valentin Paret-Peintre del Soudal Quick Step se lleva el puerto en Côte de Bassa.

12:00 hsHoy

Kilómetro 18: -157 kilómetros, con una diferencia de cinco segundos, y con el francés Kévin Vauquelin del Netcompany Ineos, ya los ciclistas están subiendo el Côte de Bassa (con 1.5 kilómetros y inclinación del 6.1%)

11:58 hsHoy

Kilómetro 15: -159 kilómetros y dentro de los favoritos a llevarse la etapa 17 se encuentran el danés Mads Pedersen, Bruno Armirail, Biniam Girmay, Filipoo Ganna y Jasper Philipsen.

11:47 hsHoy

Kilómetro 8: -166 kilómetros. Primera fuga del día en la cual el noruego Jonas Abrahamsen del Uno X-Mobility y el francés Baptiste Veistroffer del Lotto Intermarché se colocan como cabezas de carrera.

11:46 hsHoy

Reviva la victoria de Remco Evenepoel en la etapa 16 del Tour de Francia

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general, pero sin chances de terminar entre los 10 mejores ciclistas de la carrera

Remco Evenepoel amplió su ventaja frente a Isaac del Toro en la clasificación genreal del Tour de Francia - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Remco Evenepoel amplió su ventaja frente a Isaac del Toro en la clasificación genreal del Tour de Francia - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Remco Evenepoel ganó la contrarreloj individual de la etapa 16 del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 32 minutos y 19 segundos en los 26,1 km entre Évian-Les-Bains y Thonon-Les-Bains. El recorrido comenzó con un ascenso de segunda categoría y abrió la tercera y última semana de carrera.

Leer la nota completa
11:35 hsHoy

Así va la clasificación general del Tour de Francia

Tadej Pogačar sigue siendo el líder del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/ REUTERS
Tadej Pogačar sigue siendo el líder del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/ REUTERS
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): 56 horas, 14 minutos y 18 segundos.
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 4 minutos y 32 segundos.
  • 3. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 6 minutos y 51 segundos.
  • 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMR): a 7 minutos y 11 segundos.
  • 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 9 minutos y 22 segundos.
  • 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 10 minutos y 14 segundos.
  • 7. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 12 minutos y 50 segundos.
  • 8. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarrelo Q36.5 Pro): a 12 minutos y 58 segundos.
  • 9. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): 22 minutos y 50 segundos.
  • 10. Yannis Voisard (Suiza - Tudor Procycling Team): 24 minutos y 18 segundos
  • 15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 45 minutos y 3 segundos.
  • 26. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 37 minutos y 10 segundos.
  • 39. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 5 minutos y 20 segundos.
  • 48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 2 horas, 17 minutos y 19 segundos.
11:27 hsHoy

Así es el perfil de la etapa 17 del Tour de Francia

La jornada se disputará entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros-crédito Tour de Francia
La jornada se disputará entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros-crédito Tour de Francia
11:16 hsHoy

Se comienza a definir el Tour de Francia

El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel se llevó la etapa 16 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel se llevó la etapa 16 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) y se puede ver a través de Espn, Disney Plus Premium, Caracol Sports y Deportes RCN.

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