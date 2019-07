"Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con otros jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él", explicó el cordobés, que nunca vivió una situación semejante con otro entrenador.