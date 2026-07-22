Venezuela

Tres personas murieron por hantavirus en el noreste de Venezuela

El Ministerio de Salud confirmó los decesos en Anzoátegui. También se informó el fallecimiento de dos profesionales de la salud en Barinas por causas “que están por confirmarse”

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Primer plano de una mano enguantada de azul sosteniendo un tubo de sangre con etiqueta 'Hantavirus'. Al fondo, una hoja de análisis con la palabra 'POSITIVO'.
Una persona sostiene un tubo de sangre etiquetado como 'Hantavirus' sobre una hoja de resultados que indica 'POSITIVO' en un laboratorio médico, simbolizando el diagnóstico de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Venezuela informó sobre el fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país y de otras dos en el oeste, cuyos diagnósticos aún están pendientes de confirmación. Este anuncio se realizó después de que circularan reportes sobre muertes en circunstancias sanitarias sin explicación.

Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui (noreste) con diagnóstico confirmado de hantavirus”, señaló el Ministerio en un comunicado difundido en Instagram, donde además descartó “un riesgo generalizado para la comunidad”.

Los últimos casos de hantavirus en Venezuela se reportaron en Portuguesa (centro) durante 2025 y en Delta Amacuro (noreste) en 2024, según un informe oficial publicado en mayo.

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El ministerio explicó que “este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”.

Dos profesionales de la salud en un hospital de Venezuela (EFE/Rayner Peña/Archivo)
Dos profesionales de la salud en un hospital de Venezuela (EFE/Rayner Peña/Archivo)

También se informó sobre la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas (oeste) por causas “que están por confirmarse”.

Las autoridades descartaron que exista relación entre estos eventos y señalaron que los resultados definitivos de la investigación en Barinas serán comunicados “oportunamente”.

Según el comunicado, “ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad”.

La publicación del ministerio se produjo tras la circulación de versiones en redes sociales y medios locales sobre supuestas alertas sanitarias relacionadas con estos fallecimientos.

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En mayo pasado, tras un brote de hantavirus en un crucero neerlandés, la Organización Mundial de la Salud señaló que este virus “sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra”.

Un edificio con daños en Caraballeda, en La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)
Un edificio con daños en Caraballeda, en La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)

Venezuela elevó a 5.346 la cifra de muertos por los terremotos

En otro orden, el balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace casi un mes ascendió a 5.346, tras la suma de 68 decesos reportados el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance difundido por el titular del Parlamento.

Actualmente, 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias recibieron atención por parte de las autoridades. El desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. Desde el doble sismo del 24 de junio, se registraron 1.405 réplicas.

El lunes, el Gobierno entregó las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, en un acto encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Además, las autoridades convocaron el martes a familiares de víctimas a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos, especialmente en morgues de La Guaira y Bello Monte, Caracas, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior.

El Gobierno chavista remarcó que el objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”. Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado, de 8:30 a 18:00 hora local, para la realización de las pruebas de ADN, según informaron el Senamecf y el Ministerio de Interior.

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