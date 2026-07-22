México

Exdirector de la Junta de Caminos, Ariel Juárez, buscará la alcaldía de Cuautitlán en 2027 en medio de escándalos

El morenista señaló al gobierno de su compañera de partido, Juana Carrillo por diversas irregularidades

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Ariel Juárez discusión Metepec Edomex.
Titular de la JCEM, Ariel Juárez, discute al salir de un bar en Metepec, Edomex (Especial)

El exdirector de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Mario Ariel Juárez Rodríguez, confirmó que buscará nuevamente la presidencia municipal de Cuautitlán en las elecciones de 2027, con lo que regresa al escenario político del municipio que gobernó entre 2019 y 2021.

Durante una conferencia de prensa, el también exdiputado local aseguró que participará en el próximo proceso electoral y adelantó que presentará denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con la actual administración municipal que preside su compañera de partido, la morenista Juana Carrillo Luna, aunque no precisó el contenido de las mismas ni la autoridad ante la que serán interpuestas.

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Con este anuncio comienza a perfilarse la disputa política rumbo a los próximos comicios municipales, donde se enfrentará al proyecto de Carrillo Luna, si Morena define esa ruta para la elección de 2027.

De la Junta de Caminos al regreso político

Nepotismo JCEM Edomex Ariel Juárez y Teresa Ruiz
Señalan en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de presunto nepotismo al director de Junta de Caminos, Ariel Juárez, de darle trabajo a Teresa Ruiz en la JCEM como Subdirectora de Administración (especial)

Ariel Juárez dejó la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México a finales de 2025, dependencia encargada del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carretera estatal después del escándalo generado por un video difundido en redes sociales donde aparece, presuntamente en estado de ebriedad, causando destrozos en el interior de la plaza comercial Town Square Metepec, junto al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

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Su regreso a la arena electoral representa un nuevo intento por recuperar la alcaldía de Cuautitlán, municipio donde conserva presencia política tras haber sido edil y posteriormente diputado local.

Aunque el proceso electoral aún no inicia formalmente, el destape del exfuncionario coloca nuevamente su nombre en el centro del debate político en la región.

Su nombre llegó a la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

El regreso político de Ariel Juárez ocurre después de que su nombre fuera mencionado en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en diciembre de 2025, donde se expusieron denuncias de trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de México.

De acuerdo con las acusaciones difundidas públicamente, se señaló un presunto caso de nepotismo, al asegurar que Teresa Ruiz era pareja sentimental del Juárez y ejercía como Subdirectora de Administración.

Además, los denunciantes hablaron de presuntos “moches”, la existencia de “aviadores” y posibles actos de acoso laboral.

En respuesta al cuestionamiento durante la conferencia presidencial, Sheinbaum afirmó que cuando existan actos de nepotismo o posibles irregularidades deberán ser investigados y, en caso de acreditarse, sancionados por las autoridades competentes, dejando claro que corresponde a las instancias responsables determinar si existen responsabilidades legales.

Hasta el momento no se sabe si se inició la investigación correspondiente para determinar si había responsabilidad alguna de Ariel Juárez por estos señalamientos.

Una carrera política marcada por controversias

Las recientes acusaciones se suman a otros episodios que han acompañado la trayectoria política del exalcalde.

Durante su administración municipal en Cuautitlán enfrentó confrontaciones con integrantes del Cabildo y actores de oposición, quienes presentaron denuncias y cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y diversas decisiones administrativas.

Posteriormente, durante su gestión al frente de la Junta de Caminos también recibió críticas por decisiones administrativas relacionadas con proyectos de infraestructura y por la integración de parte de su equipo de trabajo.

Si bien estas controversias generaron un intenso debate político tanto en el ámbito municipal como estatal.

Morena enfrentará un nuevo reto rumbo a 2027

Juana Carrillo Mundial Cuautitlán Edomex
Juana Carrillo fue señalada por presentarse en un partido del Mundial 2026 en la CDMX (especial)

La eventual candidatura de Ariel Juárez también podría representar un reto para Morena, partido que ha impulsado un discurso de combate al nepotismo y a las prácticas que favorezcan la permanencia de grupos familiares o políticos en el poder, donde el exalcalde señaló a Carrillo de tener a familiares en diversos puestos del ayuntamiento.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que su movimiento debe evitar este tipo de prácticas, incluso antes de que entre plenamente en vigor la reforma constitucional en materia de nepotismo.

Mientras los partidos comienzan a mover sus piezas de cara al proceso electoral de 2027, el regreso de Ariel Juárez anticipa una contienda que estará marcada por las polémicas que han acompañado su trayectoria.

En los próximos meses será el desarrollo de los procesos internos de los partidos, así como el seguimiento a las denuncias anunciadas por el propio exfuncionario y a los señalamientos que pesan sobre su gestión, lo que definirá el rumbo de una de las elecciones municipales que se perfilan entre las más competidas del Valle de México.

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